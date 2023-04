1 Strittige Fragen landen beim Arbeitsgericht Villingen Foto: Fritsche

Angestrengt hatte die Musterklage vor dem Arbeitsgericht in Villingen ein Beschäftigter vom Standort Sulgen von Kern-Liebers: Er forderte eine Sonderzahlung in dreistelliger Höhe ein, die sich aus dem in der Tarifrunde 2021 vereinbarten „Transformationsgeld („Trafobaustein“) ergab, einer jährlich wiederkehrenden Sonderzahlung.

Musterklage von mehr als 100 Beschäftigten

Unterstützt wurde die Klage von der IG Metall Freudenstadt, die ihm Martin Eberhard zur Seite stellte, einen Fachanwalt für Arbeitsrecht. Hinter der Musterklage standen weitere 110 Kern-Liebers-Beschäftigte, die ihren Anspruch mit Hilfe der IG Metall Freudenstadt bei der Geschäftsführung von Kern-Liebers geltend gemacht haben. Fünf von ihnen waren jetzt zusammen mit Georg Faigle, dem Zweiten Bevollmächtigten der IG Metall, zum Prozess gekommen.

Für die Arbeitgeberseite waren Kern-Liebers-Personalleiter Ingo Janich und Fachanwalt und Geschäftsführer Markus Fink von Südwestmetall Schwarzwald-Hegau erschienen. Sie wollten die Abweisung der Klage. Weil ein Gütetermin keine Einigung gebracht hatte, ging es jetzt um ein Urteil.

Laut Gewerkschaft geht’s um rund 800 000 Euro

Zu Beginn lieferten sich die beiden Fachanwälte erst mal ein kleines Geplänkel darüber, wie die Sonderzahlung zu berechnen sei. Am Ende der Verhandlung stand dann der Betrag von 696,48 Euro brutto für die Sonderzahlung fest. Die Gewerkschaft spricht von insgesamt rund 800 000 Euro, die den Beschäftigen von Kern-Liebers zustehen würden.

Die Geschäftsführung von Kern-Liebers wollte das Geld nicht auszahlen und berief sich auf den im Dezember 2022 ausgelaufenen Ergänzungstarifvertrag. Sie argumentierte vor Gericht, die Planungssicherheit sei durch nachträgliche Sonderzahlungen gefährdet. Die Gewerkschaft argumentierte, dass es bei dessen Abschluss im Jahre 2020 den Trafobaustein noch gar nicht gab und er nicht darunter falle, also nicht wie die anderen Zahlungen zu mindern sei.

Richter gut im Thema eingearbeitet

Der den Vorsitz führende Richter, unterstützt von zwei ehrenamtlichen Richtern, hatte sich in das Thema und die Akten gut eingearbeitet, führte die Verhandlung souverän. Er fragte noch einmal die Bereitschaft ab zu einem Kompromiss ab, was aber von der Arbeitgeberseite verneint wurde.

Beim Arbeitsgericht wird ein Urteil nicht nach einer Verhandlungspause, sondern immer erst nachmittags oder abends öffentlich gemacht. In diesem Fall haben der Beschäftigte von Kern-Liebers beziehungsweise die IG Metall gewonnen: „Die Klageansprüche werden dem Kläger in voller Höhe zugesprochen“, lautete die Entscheidung des Gerichts.