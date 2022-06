1 Es ist gut möglich, dass es die IG Metall in der nächsten Tarifrunde im Herbst auf den Konflikt ankommen lässt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die IG Metall will dem hohen Kaufkraftverlust der Beschäftigten mit einer Lohnforderung zwischen sieben und acht Prozent begegnen – dabei stöhnen die Unternehmen schon jetzt unter den Belastungen.















Link kopiert

Die hohe Inflation gibt die Richtung vor: Mit einer Lohnforderung zwischen sieben und acht Prozent startet die IG Metall in die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Diese Empfehlung hat am Montag ihr Vorstand abgegeben. Am 30. Juni sollen die Großen Tarifkommissionen die endgültige Zahl beschließen. In Baden-Württemberg beginnen die Verhandlungen am 14. September. Ein Überblick.