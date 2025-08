Es ist eine Schocknachricht – nicht nur für J. G. Weisser, sondern auch für St. Georgen: 108 Mitarbeiter müssen gehen. So reagieren die IG Metall und Bürgermeister Michael Rieger.

Das St. Georgener Traditionsunternehmen J. G. Weisser dezimiert seinen Mitarbeiterstamm: 108 Angestellte müssen gehen, wurde vergangene Woche publik.

Der Schritt sei „alternativlos“, wird Markus Fauser von Anchor Rechtsanwälte in einer Mitteilung der Kanzlei zitiert. Er begleitet den Sanierungsprozess von J. G. Weisser gemeinsam mit Tobias Wahl und David Blum als Generalbevollmächtigter. Parallel laufe die Suche nach einem Investor für das Unternehmen weiter, nachdem der Verkauf ursprünglich schon für das erste Quartal 2025 angepeilt gewesen war.

Darauf, dass noch ein Investor gefunden wird, hofft auch die IG Metall, wie deren Erster Bevollmächtigter Thomas Bleile sagt. „Es gab schon mehrere Interessenten“, ordnet er ein. „Nur unterschrieben hat bis jetzt keiner.“

Dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen, habe sich derweil schon über längere Zeit abgezeichnet, erklärt Bleile. „Der Insolvenzverwalter hat das schon recht früh zum Jahreswechsel einsortiert und gesagt: Das, was am Markt an Aufträgen zur Verfügung steht, reicht nicht aus, um alle weiterzubeschäftigen.“

Transfergesellschaft „ist keine Selbstverständlichkeit“

Dennoch: Die Zahl und Geschwindigkeit der Kündigungen habe dann doch überrascht. „Über hundert und das schon Ende Juli“, meint Bleile, „das ist für uns ein herber Schlag.“

Positiv bewertet die Gewerkschaft, dass die 108 Mitarbeiter, deren Stellen wegfallen, in eine Transfergesellschaft übernommen werden sollen – und dass, obwohl sich J. G. Weisser in einem Insolvenzverfahren befinde. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Bleile.

Kunden bestellen nach wie vor

Und auch, dass es bei J. G. Weisser überhaupt noch in dieser Form weitergehe, obwohl sich die Suche nach einem Investor extrem hinziehe, sei bemerkenswert. In anderen Unternehmen, schildert Bleile Aussagen von Fauser, hätte dieser vermutlich schon die Reißleine gezogen. „Aber es gibt immer noch Kunden, die bestellen, und auch die Belegschaft zieht trotz Insolvenz noch toll mit“, berichtet Bleile – auch deshalb stehe, falls sich kein Investor finde, die Idee im Raum, das Unternehmen eigenständig weiterzuführen. „Dieses Szenario befindet sich derzeit in konzeptioneller Erarbeitung“, heißt es vonseiten der Anwaltskanzlei Anchor.

Bleiles Einschätzung ist klar: J. G. Weisser sei „ein super Unternehmen. Es wäre eine Katastrophe, wenn das schließen müsste in St. Georgen.“

Rieger: „sehr schlechte Nachricht“ – auch für die Stadt

Das bekräftigt auch Bürgermeister Michael Rieger. Die Entlassungen seien „eine sehr schlechte Nachricht, für die Firma, für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz erheblichem Maße, aber auch für die Stadt. J. G. Weisser ist ja nicht irgendwer, sondern war seit Generationen ein bedeutender Name in vielen Ländern der Welt und lange Zeit einer der großen Arbeitgeber der Region.“

Er befürchtet auch Auswirkungen auf andere Unternehmen, die mit J. G. Weisser – etwa in puncto Ausbildung – in Verbindung stehen. „Bleibt zu hoffen, dass die Lehrwerkstatt erhalten bleibt.“

Auswirkungen noch nicht abzuschätzen

Die Nachricht über die Entlassungen, die auch die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage widerspiegele, „trifft uns also sehr. Die Auswirkungen auf unsere Stadt sind jetzt noch nicht abzuschätzen“, meint Rieger. „Es stimmt aber sicher nicht nur mich traurig, was da gerade passiert.“

Rieger: Jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken

Zwar würde man „auf so etwas gerne verzichten“. Doch der Bürgermeister gibt sich kämpferisch: „St. Georgen war als Industriestandort immer wieder betroffen von solchen negativen Einschnitten und hat es immer geschafft, gestärkt aus solchen Krisenzeiten herauszukommen.“ Umso mehr gelte es deshalb, „nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nach Möglichkeiten zu suchen, die den Schaden abmildern und die Lage verbessern“.

Der Stadt und auch ihm persönlich, betont Rieger, seien „in diesen Dingen die Hände gebunden. Aber sollte es Möglichkeiten geben, wo wir helfen können, werden wir das sicher tun.“