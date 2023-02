1 Der Storchenturm ist seit Kurzem wieder bewohnt. Foto: Schabel

Der Storchenturm hat einen neuen Bewohner. Dessen Identität ist aber noch unklar.









Der Storchenturm als Lahrer Wahrzeichen hat wieder einen seiner angestammten Bewohner. Seit Kurzem ist wieder ein Storch über den Dächern der Innenstadt zu sehen. Zuletzt seien einige Störche in die Region gekommen, sagte der regionale Storchenbetreuer Wolfgang Hoffmann auf Nachfrage.

„Dass sie jetzt um diese Zeit kommen, ist absolut normal“, sagt er. Über die Identität des Lahrer Storchen könne er jedoch noch nichts sagen, dazu müsse er erst schauen, ob der Vogel eine Ring zur Kennzeichnung am Bein trage. Woher der Storch kommt, ist also unklar. Zum Thema Geschlecht hat Hoffmann zumindest eine Vermutung. „Wenn es Zugvögel sind, dann richten sich zuerst die Männchen ein“, so der Storchenbetreuer.