Ideenklau bei Instagram?: Influencerin Yules aus Stuttgart keilt gegen Kollegin

Hat eine Reise-Influencerin bei Kollegin Yules abgekupfert? Zwei Creator aus Stuttgart streiten darüber, wie viel Inspiration erlaubt ist – und ab wann Ideen geklaut sind.
Nach vier Jahren ist Yules der Kragen geplatzt. Zu oft habe die Stuttgarterin mit anschauen müssen, wie ihre Videos abgekupfert werden. In einem Video bei TikTok und Instagram beklagt sich die Reise-Influencerin nun öffentlich darüber, dass eine Creator-Kollegin aus dem Kessel ihre Ideen geklaut habe und ihren Followern ganz ähnliche Videos präsentiere.