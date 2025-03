Die Baiersbronn Touristik lädt alle interessierten Bürger zur Fortsetzung des Workshops „Neukonzeption Glasmännlehütte“ für Montag, 7. April, um 18.30 Uhr in den Rosensaal ein.

Im ersten Workshop Mitte März wurden in Kleingruppen verschiedene Ideen zur weiteren Bearbeitung entwickelt. Diese wurden zu folgenden Themenbündeln zusammengefasst: Wanderhütte vergrößern/erweitern mit Ganztagesgastronomie; Wanderhütte mit einfacher Bewirtung (eventuell über Foodtruck-Dienstleister) oder reine Selbstversorgerhütte; Glamping (luxuriöses Camping) und/oder Trekking-Camp; Waldakademie, Räumlichkeit zur Anmietung ohne Bewirtung.

Beim nächsten Workshop am Montag, 7. April, werden die Ideen in Gruppen weiter ausgearbeitet. Die Teilnahme am ersten Workshop ist keine Voraussetzung für die Anmeldung zum Folgeworkshop. Eine Anmeldung ist bis zum 2. April per E-Mail an lisa.beuter@baiersbronn.de erforderlich.

Alle Teilnehmer, die sich bereits einer Arbeitsgruppe zugeordnet haben, werden von der Baiersbronn Touristik kontaktiert. Eine erneute Anmeldung ist nicht erforderlich.