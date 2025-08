Das Stadtjugendreferat hatte alle Schüler der achten Klassen in der Musikstadt zusammengetrommelt, egal von welcher Schule. Sie teilten sich, je nach Interessenlage, in Gruppen auf und überlegten oder organisierten drauflos.

Soccer-Court

Den Stadträten und Bürgermeisterin Susanne Irion erzählten sie, welche Wünsche noch offen sind. Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren schreckten dabei auch nicht vor aufwändigen Recherchen zurück. So setzen sich sieben Buben für den Bau eines Soccer-Court auf einer Rasenfläche in der Nähe der Fritz-Kiehn-Halle ein, um Fußball zu spielen. Die Anlage sollte idealerweise 25 auf 14 Meter groß sein und einen Kunstrasenbelag wie in Tuningen haben, auf dem Markierungen angebracht werden können.

Die sieben Buben spielen alle in Vereinen Fußball, dürfen aber in ihrer Freizeit die Bestehenden Vereinsanlagen nicht benutzen. „Es gibt keinen Bolzplatz“, bemängeln sie. Dennis, Yousef und Julian von der Soccer-Court-Projektgruppe berichteten, dass sie bei verschiedenen Herstellerfirmen Angebote eingeholt haben, der Stadt würden Kosten vorn 80 000 Euro entstehen. Die Buben haben sogar recherchiert, dass die Stadt Fördergelder beantragen könnte. Stadtrat Jürgen Vosseler (CDU) meinte: „Das Projekt hat Aussichten, umgesetzt zu werden“.

Konzert und Party

Die Mädchen vom „Team Konzert und Party“ haben Ideen gesammelt und eine alkoholfreie Sommer-Party für den 20. September im Jugendhaus organisiert, zu der von 18 Uhr bis Mitternacht alle eingeladen sind.

Bei künftigen Partys soll ein Eintritt erhoben werden, dafür soll jeder gratis in die Candybar greifen können. Die Mädchen des Teams, die fast alle in Vereinen organisiert sind und Handball spielen, haben für die Sommer-Party auch eine Fotoecke und einen Grill organisiert.

Weil das Jugendhaus etwa 20 Gehminuten von der Innenstadt entfernt liegt (Richtung Sportplatz) gehen die Mädchen davon aus, dass die meisten Besucher Fahrgemeinschaften bilden und von Eltern abgeholt werden.

Schlittschuhbahn

Eine weitere Gruppe regt an, in Trossingen im Winter an sechs Wochen eine Schlittschuhbahn zu errichten. Wie Lea und Emily berichteten, wurden sogar schon Anbieter kontaktiert, die Kosten belaufen sich auf 40 000 Euro pro Saison einschließlich Leih-Schlittschuhen. „Wir fahren oft nach Schwenningen auf die Eisbahn, eine Schlittschuhbahn in Trossingen wäre ein tolles Angebot für Familien“, so Lea. Um den Eintrittspreis unter zehn Euro zu halten, würden sich die Mädchen auch zeitweise für Kasse und Schlittschuhverleih zur Verfügung stellen. Die Bahn würden sie gerne in der Nähe des Weihnachtsmarktes aufstellen. Auch Eishockeyturniere seien möglich. „Schon seit Jahren wird vom Achterrat ein Hockeyspielfeld vorgeschlagen, vielleicht klappt es diesmal mit der Schlittschuhbahn“, meinte Emily.

Freizeitangebot und Ausflüge

Viele Ideen gesammelt haben die Jugendlichen im Projekt „Freizeitangebot und Ausflüge“, etwa für Jugendausflüge in eine Tennis- und Squashhalle, zur Schwarzlichthalle nach Schwenningen, Alpakawanderung in Brigachtal, Kletterhalle Villingen, Trampolinhalle Freiburg oder zur Rodelbahn und an den Titisee. Wie Annabell und Marie berichteten, wurde ein Ausflug organisiert und auch an den Schulen beworben, allerdings gab es zu wenig Anmeldungen, sodass er abgesagt werden musste.

Sauberkeit und Sicherheit

Um Sauberkeit und Sicherheit machte sich eine Gruppe von Mädchen und Buben aus den achten Klassen Gedanken, sie schlagen Müllsammelaktionen vor, an denen sich alle Bürger beteiligen können. Als sie selbst eine solche Aktion organisierten, kamen außer ihnen nur drei weitere Personen – „vielen Menschen in Trossingen ist das Thema egal“, erkannten die Jugendlichen. Deshalb schrieben sie alle Schulen und Kitas an mit dem Vorschlag, regelmäßig abwechselnd Müllsammelaktionen durchzuführen und erhielten positive Rückmeldungen.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr in Trossingen Darum ist die Jugendfeuerwehr wichtig Vor 50 Jahren wurde die Jugendfeuerwehr Trossingen gegründet. Heute ist sich nicht mehr wegzudenken und seit 2008 gibt es eine Kinderfeuerwehr.

Ein Anliegen war es der Gruppe auch, die Sicherheit an den Schulen zu verbessern. Sie beobachten, dass es in den Pausen immer wieder zu Gewalt und Schlägereien unter den Schülern kommt, obwohl zur Pausenaufsicht Lehrer eingeteilt sind. „Die Lehrer gucken meist nicht hin und wenn sie schauen, dann in die falsche Richtung“, ärgerte sich ein Achtklässler.

Kritisch sei auch, dass an mindestens einer der Schule Rauschgift gehandelt werde – jedoch hätten die Lehrer keine Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Jugendhaus

Die Projektgruppe Jugendhaus schlägt verschiedene Änderungen vor, etwa dass die städtische Einrichtung mittwochs früher (ab 14 Uhr) öffnet, weil da die wenigsten Schüler Nachmittagsunterricht haben. Ailina, Zina, Alosa, Vivien, Benjamin, Anni, Noah, die beiden Noels, Paul und Anni freuten sich, dass ihre Anregungen umgesetzt wurde: Sonnenschirme und Bücherregal beim Jugendhaus und dass kurzfristig Räume im Jugendhaus für Treffen unter Freunden gebucht werden können. Generell finden sie aber, dass das Jugendhaus zu weit außerhalb liegt, besser wäre es ihrer Meinung nach in der Stadtmitte aufgehoben. Deshalb schlagen sie auch quasi eine „Außenstelle“ mit Bänken, einem schönen Brunnen und Grün auf dem Rudolf-Maschke-Platz vor.

Schule

Ärgerlich finden die Jugendlichen der Projektgruppe, dass der Lernraum im Gymnasium zu einem Klassenzimmer umgewandelt wurde, sie wünschen sich deshalb, dass in der Mensa, wo genügend Platz sei, ein Raum eingerichtet wird, wo Schüler in Ruhe lernen und ihre Hausaufgaben machen können. „In die Mensa dürfen aber nur Schüler, die dort zum Mittagessen angemeldet sind“, beschwerten sich die Jugendlichen. Wer selbst ein Vesper mitbringe, sei ausgeschlossen. „Es wäre praktisch, wenn wir da rein könnten“, so Ailina.

Weitere plakativ geäußerte Wünsche sind ein Mountainbike-Trail im Stadtwald, bei dessen Anlage die Jugendlichen auch mithelfen würden und ein besseres Shopping-Angebot in den Läden und Märkten der Stadt.