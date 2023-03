1 Die Bürger Kappel-Grafenhausens markierten auf der Karte, wo sie sich Verbesserungen für den Radverkehr wünschen. Foto: Decoux

Mit dem „Masterplan Radverkehr Südliche Ortenau / Nördlicher Breisgau“ soll ein gemeindeübergreifendes , durchgängiges Radverkehrsnetz entwickelt werden. Dazu sollen auch die Bürger ihre Ideen einbringen – etwa in Kappel-Grafenhausen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mithilfe des „Masterplan Radverkehr“ sollen insbesondere relevante Ziele wie Bahnhöfe, Schulen, Arbeitgeber und Freizeiteinrichtungen besser erschlossen werden. Überdies soll eine gute Anbindung an die zukünftige Radschnellverbindung Lahr – Emmendingen geschaffen werden. Ebenso hat der künftige Masterplan die Schaffung ausreichender und sicherer Fahrradabstellanlagen an den relevanten Standorten zum Ziel. Das Gebiet umfasst die Städte Ettenheim, Herbolzheim und Mahlberg sowie die Gemeinden Kappel-Grafenhausen, Rheinhausen, Ringsheim und Rust. Darüber hinaus sind auch die Landkreise Ortenaukreis und Emmendingen, der Europa-Park sowie der Regionalverband Südlicher Oberrhein involviert. Mit der Entwicklung beauftragt wurden das Darmstädter Planungsbüro VAR und das Freiburger Büro Rapp.

Auch die Bürger und ihre Vorstellungen sind gefragt. So gibt es in der vergangenen und der aktuellen Woche für sie Workshops in den einzelnen Gemeinden, wo sie ihre Vorstellungen einbringen konnten. Rheinhausen macht den Anfang, danach ging es in Kappel-Grafenhausen als erster Ortenau-Gemeinde weiter.

Dort hatte sich immerhin ein Dutzend Interessenten sowie Bürgermeister Jochen Paleit im Kappeler Bürgersaal eingefunden – die meisten sogar per Fahrrad. Ihnen erläuterten Therese Güthi und Janne Hesse vom Planungsbüro Rapp vorab die Ziele des Masterplans sowie die bisher vorliegenden Ergebnisse. Insgesamt 855 Internetnutzer hatten ihre Meinung zum Radwege netz sowie Verbesserungsvorschläge abgegeben.

Abstände beim Überholen oft nicht eingehalten

So war in Kappel-Grafenhausen etwa bemängelt worden, dass dort häufig Autofahrer auf Straßen und Feldwegen keine Überholabstände einhalten. Deshalb seien dort mehr separate Fahrradwege nötig – und man müssen den illegalen Autoverkehr auf den Schleichwegen eindämmen, wurde gefordert.

Grafisch dargestellt wurden im Workshop zwei Nord-Süd-Achsen plus Radschnellverbindung sowie drei Ost-West-Pendlerachsen für Radfahrer. Zusätzlich stehen noch viele weitere örtliche Basis- und Pendlerrouten zur engeren Vernetzung samt Lückenschlüssen zur Diskussion.

Bei dem Workshop brachten dann die anwesenden Bürger engagiert und fachkundig einige weitere Details in die bisherige örtliche Masterplanung ein, die Michael Goletti vom Regionalverband Südlicher Oberrhein, der federführend auch für Radschnellwege zuständig ist, fleißig notierte. Betont wurde insbesondere die Relevanz der Ost-West-Achse von Mahlberg, dem Orschweierer Bahnhof und Ettenheim bis zur Kappeler Fähre. Für diese mangle es unter anderem etwa noch an Überquerungsmöglichkeiten bei der Landstraße. Richtung Rust gibt es noch überflüssige Umwege und am Grafenhausener Ostrand sollten Alternativen zur Anbindung an die Landstraße gesucht werden.

Weitere Gefahrenstellen kamen zur Sprache ebenso Belagschäden und unzureichende Beleuchtungen an einigen Stellend er Radwege. Feststellten die Bürger auch einen deutlichen Mehr- und Modernisierungsbedarf von sicheren und witterungsbeständigen Radabstellplätzen etwa an Kindergärten, Sportplatz, Festhallen und Bushaltestellen.

Bürgermeister Jochen Paleit, selbst ein leidenschaftlicherer Radfahrer, dankte den beteiligten Bürgern für ihre konstruktive Mitarbeit: „Dieses Engagement brauchen wir wirklich, es hilft uns sehr bei unseren politischen Entscheidungsfindungen!“

So geht’s weiter

Nachdem die Bürger in Rheinhausen, Kappel-Grafenhausen, Mahlberg und Ringsheim schon Gelegenheit hatten, sich zu äußern, sind diese Woche noch die Bürger folgender Orte dran:

Stadt Herbolzheim am Montag, 27. März, ab 19 Uhr in der Mensa der Emil-Dörle-Schule (Moltkestraße 66)

Gemeinde Rust am Dienstag, 28. März, ab 18 Uhr im Bürgersaal Altes Rathaus (Karl-Friedrich-Straße 7)

Stadt Ettenheim am Mittwoch, 29. März, ab 18 Uhr im Bürgersaal im Rathaus (Rohanstraße 16)