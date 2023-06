Ideen aus dem OB-Wahlkampf in Albstadt

1 Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes reden Tacheles mit Besuchern des Bürgerturmplatzes, die nicht wenigen Albstädtern ein Dorn im Auge sind. Es wirkt bereits: Die große Gruppe ist schon weg. Foto: Karina Eyrich

Im Oberbürgermeisterwahlkampf haben Roland Tralmer, Udo Hollauer und Markus Ringle in vielen Punkten übereingestimmt. Welche Ideen lassen sich gemeinsam umsetzen – zum Beispiel im Hinblick auf Sauberkeit und Sicherheit?









Ob es nun ein Streetworker richten soll oder der Kommunale Ordnungsdienst oder wer auch immer: Einig waren sich die drei Oberbürgermeisterkandidaten Roland Tralmer, Udo Hollauer und Markus Ringle im Wahlkampf darüber, dass in Sachen Sicherheit und Sauberkeit etwas passieren muss in Albstadt – und speziell in der Innenstadt von Ebingen.