1 Davide Licht packt Nachhaltigkeit an –­ und ein: Hier zeigt er das umweltfreundliche Willkommenspaket für Neugeborene und deren Eltern. Foto: Lindner

Jetzt geht's ans "Eingemachte": Um Nachhaltigkeit allgemein und bei frischgebackenen Eltern stärker in den Fokus zu rücken, bekommt jeder neue Erdenbürger Burladingens ab sofort ein "Neubürgerpaket" mit Ökowindeln.















Burladingen - Das hat Bürgermeister Davide Licht in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Das "Neubürgerpaket" ist zunächst mal keine neue Erfindung, das gab es schon. Enthalten waren ein Glückwunschschreiben und ein Lätzchen. Von nun an aber bietet das Paket auch etwas, was junge Eltern richtig gut gebrauchen können, nämlich ein Paket mit 25 Öko-Einwegwindeln der Marke "eco". Dazu kommen ein strapazierfähiges Lätzchen der Burladinger Firma "Pfister-Careware" in "Schaf-Design" und eine waschbare Stofftasche mit Stadtlogo.

Davide Licht ist, obwohl er ja selbst noch keine Erfahrung mit Babys habe, wie er schmunzelnd zugibt, völlig begeistert von diesen Windeln. Er erklärt: "Diese Windeln enthalten null Plastik, sondern bestehen aus Zellstoff. Das ist nicht nur gut für die Babyhaut, sondern auch für die Umwelt. Auf die Art tragen wir auch den Nachhaltigkeitsgedanken an die Eltern weiter, geben ihnen eine Testmöglichkeit." Denn auf Ökowindeln umzusteigen, sei gar nicht so teuer, wie man vermuten mag. "Eine herkömmliche Windel einer ›sehr bekannten‹ Marke kostet 18 Cent, eine Ökowindel gerade mal 20 Cent. Also nur zwei mehr", rechnet er vor.

Weiter geht es mit dem Lätzchen: "Das kann man heiß waschen und wieder benutzen. Außerdem hat es ein neues Design: Das gute Stück ziert ein Schäfchen. Ein toller Bezug zu unserer Region, in der es noch viele Schafe gibt. Außerdem, Kinder und Schäfchen – das passt toll zusammen!"

Noch besser wäre es natürlich, waschbare Exemplare zu nutzen

Bei im Durchschnitt 100 Babys pro Jahr in der Fehlastadt hat die Stadtverwaltung dann regelmäßig etwas zu tun beim Windeleinkauf. Bezahlt wird das Neubürgerpaket übrigens aus dem Stadtsäckel.

Die Öko-Einwegwindeln sieht Licht allerdings nur als "Opener", also als einen Anfang, Eltern für nachhaltige Baby-Artikel zu begeistern. Denn noch besser wäre es natürlich, waschbare Öko-Windeln zu verwenden. Das Müllaufkommen durch Windeln im Kreis sei immens, sagt der Bürgermeister.

Sollten die Öko-Einwegwindeln bei den Eltern auf Zustimmung stoßen – das will man später per Umfrage herausfinden –, könne möglicherweise sogar noch ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gegangen werden: "Es gibt Städte und Gemeinden, die bezuschussen Mehrwegwindeln", weiß Licht.