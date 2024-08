Idee hinter „Cwasare“: Unternehmen aus Freiburg produziert veganen Bergkäse

5 Seit 2023 produziert Wolfgang Reuter zusammen mit Erika Sewing in Freiburg eine vegane Käse-Alternative. Foto: Conny Ehm

Das kleine Freiburger Unternehmen „Wolferie“ stellt einen rein pflanzlichen Bergkäse her. Wie es zu der Idee kam und wie diese Käse-Alternative hergestellt wird, hat Geschäftsführer Wolfgang Reuter im Gespräch mit unserer Redaktion verraten.









„Wenn man Veganerinnen und Veganer fragt, was sie am meisten vermissen, kommt immer an erster Stelle der Käse“, so Wolfgang Reuter. Der vegane Kochtrainer der Aubergine-Kochschule in Freiburg wurde neugierig: „Es muss doch eine Möglichkeit geben, diesen Käsegeschmack ohne tierische Produkte zu erzeugen.“