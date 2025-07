Idee für Schopfheim West: Sonnenstrom vom Bahnhof-Parkplatz?

1 Eine PV-Überdachung ist für den Parkplatz am S-Bahnhalt Schopfheim West denkbar. Foto: Maximilian Müller In Grenzen hält sich das Interesse in Sachen PV-Überdachung des Park& Ride -Platzes am Bahnhof West.







Idee ist, die städtische Fläche an einen Investor zu verpachten, der dort eine PV-Anlage installieren und betreiben könnte. Die Mehrheit der Unternehmen, die von der Stadt aktiv auf die Möglichkeit hingewiesen wurden, haben abgesagt, so die Verwaltung in einem Wasserstandsbericht für den Gemeinderat. Immerhin zwei Unternehmen haben näheres Interesse bekundet, eins davon hat zwischenzeitlich eine Netzverträglichkeitsprüfung in Auftrag gegeben, mit deren Ergebnis demnächst gerechnet wird. Die Idee geht zurück auf einen Antrag der SPD-Fraktion, der vom Gemeinderat Anfang 2025 befürwortet wurde.