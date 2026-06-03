Idee für Hechingen: Neues Urnengrabfeld auf Friedhof Heiligkreuz

Hechingen plant auf dem Heiligkreuzfriedhof ein neues Urnengrabfeld: „Fluss der Erinnerung“ mit Bachlauf und Sitzbänken.
Der Tod ist ein Thema, über das selten gesprochen wird. Für manche ist es gar ein Tabu-Thema – und das, wo doch alle Menschen eines Tages sterben müssen. Wie es mit dem Leichnam nach dem Tod weitergeht, damit hat sich nun der Ortschaftsrat Stetten befasst. Auf der Gemarkung des Hechinger Teilorts liegt der Heiligkreuzfriedhof, und dort soll ein weiteres Grabfeld für Urnen eingerichtet werden. Der Bauausschuss wird darüber in seiner Sitzung am Mittwoch kommender Woche entscheiden.