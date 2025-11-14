Idee für Austausch in Nagold: Lehrer machen sich schlau über die Ausbildung an der französischen Atlantikküste

Fünf Lehrkräfte der Nagolder Rolf-Benz-Schule haben sich im französischen Talmont Saint-Hilaire zeigen lassen, wie dort Schreiner ausgebildet werden. Ziel ist ein Austausch.
Eine Woche waren die Lehrkräften vor Ort und berichteten anschließend ihrem Schulleiter Reinhard Maier. „Es war wirklich eine Bereicherung zu sehen, wie Ausbildung anderswo organisiert wird“, sagt Birgit Schmiedgen, die in Nagold die Abteilung II der Rolf-Benz-Schule leitet, in der die Schreinerausbildung angesiedelt ist. „Man kann nicht umhin, zu vergleichen und dabei auch eigene Konzepte zu überdenken. Genauso findet man Punkte, mit denen wir hier bei uns sehr zufrieden sein können.“