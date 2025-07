Idee des Jugendgemeinderats: Neue Pfandablagen in Lahrer Innenstadt werden gelobt

1 Beim„Warm-Up“ der Sitzung des Jugendgemeinderates ging es sportlich zu. Die Teilnehmer warfen sich nach Ansprache Bälle zu, auch ein Boxhandschuh war im Einsatz. Foto: Baublies Um die Pfandsammel-Anlagen ging es im Jugendgemeinderat. Dieser Tage kommen weitere Ablagen am Storchenturm und am Rathausplatz hinzu.







Link kopiert



Es begann mit einem „Warm-Up“: So lautete der erste Tagesordnungspunkt des Jugendgemeinderates bei seiner Sitzung in der Jugendbegegnungsstätte Schlachthof. In einem Kreis warfen sich die Mitglieder, Vertreter des Gemeinderates und Mitarbeiter der Verwaltung Bälle nach Ansprache zu. Einer war sogar ein Boxhandschuh. Damit war die Kommunikation – in diesem Fall das genaue Zielen – anspruchsvoller.