Idee der Landes-FDP: Neugliederung der Verwaltung ist der falsche Weg

Unser Leser Andreas Patrick Schenkel aus Balingen hält die Verwaltungsreformpläne der Landes-FDP für keine gute Lösung
Der Vorschlag der baden-württembergischen FDP zur Neugliederung der Verwaltungsstruktur im Land bewegt die Ausrichtung der staatlichen Strukturen in die falsche Richtung. So fordert die Landes-FDP unter anderem, Landkreise in sogenannte Großkreise zusammenzuführen. Dies fügte sich, so es denn so käme, in die seit Jahrzehnten laufende Entmachtung und Abschaffung der behördlichen und amtlichen Strukturen vor Ort ein. Ein Gutteil der dörflichen und kleinstädtischen Ökonomie leidet seit dem dritten Viertel des letzten Jahrhunderts unter dem Entzug von kommunaler Autonomie. Oder ist größtenteils schon weggebrochen.