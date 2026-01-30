Idee aus Rottweil macht Schule: Sip & Create – Kennenlernen und Kreativität beim Gläschen Aperol

Wenn Kreativität Menschen bei einem Aperol zusammenbringt. Die „Sip & Create“-Idee von zwei Rottweilerinnen macht es möglich.
Was mit einem Aperol auf der Terrasse begonnen habe, sei heute ein kleines Herzensprojekt mit großer Wirkung. Das berichten die Gründerinnen Jojo und Milly, Johanna Ellinger und Melina Reuss. Unter dem Namen Sip & Create organisierten sie Workshops, die Menschen zusammenbringen sollen – für alle, die Anschluss suchen, eine Auszeit brauchen oder Lust auf etwas Besonderes haben.