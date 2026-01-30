Idee aus Rottweil macht Schule: Sip & Create – Kennenlernen und Kreativität beim Gläschen Aperol

Wenn Kreativität Menschen bei einem Aperol zusammenbringt. Die „Sip & Create“-Idee von zwei Rottweilerinnen macht es möglich.

Was mit einem Aperol auf der Terrasse begonnen habe, sei heute ein kleines Herzensprojekt mit großer Wirkung. Das berichten die Gründerinnen Jojo und Milly, Johanna Ellinger und Melina Reuss. Unter dem Namen Sip & Create organisierten sie Workshops, die Menschen zusammenbringen sollen – für alle, die Anschluss suchen, eine Auszeit brauchen oder Lust auf etwas Besonderes haben.

Die Idee dazu sei im Sommer entstanden, als die beiden Freundinnen viele Abende miteinander verbracht hätten – mit Gesprächen, Kreativität und Millys Kindern, die oft mitwerkeln durften. „Kreativität gehört bei uns einfach dazu“, erklären sie. Aus dieser gemeinsamen Leidenschaft sei der Wunsch gewachsen, etwas zu schaffen, das über den eigenen Alltag hinausreiche.

Der Bedarf ist groß

Schnell habe sich gezeigt, wie groß der Bedarf sei. Viele Menschen hätten Schwierigkeiten, neue Kontakte zu knüpfen – besonders, wenn sie neu in der Region seien oder sich in klassischen Vereinsstrukturen nicht wiederfänden. Genau hier setze „Sip & Create“ an: mit offenen, niederschwelligen Workshops, die Begegnungen ermöglichen sollen, ohne Druck und ohne Verpflichtungen.

Dass das Konzept funktioniere, habe sich bereits beim ersten Workshop gezeigt. Eine junge Mutter habe sich allein angemeldet – auf der Suche nach einer kleinen Pause vom Alltag. Sie sei mit einem Lächeln gegangen und habe sich direkt erneut angemeldet. Beim nächsten Mal wolle sie eine Freundin mitbringen.

Die Workshops verbänden kreatives Gestalten mit kleinen Genussmomenten. Aperol gehöre dazu, aber ebenso Kaffee oder besondere Drinks, die ein Caterer aus Irslingen eigens für die Abende zusammenstelle. Die Atmosphäre solle bewusst entspannt sein, Gespräche entstünden oft ganz von selbst.

Künstler mit im Boot

Für die künstlerische Seite arbeite „Sip & Create“ mit regionalen Künstlern zusammen. Das Angebot reiche von Siebdruck bis zum Kränze binden.

Zwei Workshops und ein Probetermin hätten bereits stattgefunden – jeweils mit zehn bis zwölf Teilnehmern.

Hinter dem Leichten steckt viel Arbeit

Was leicht wirke, sei in Wahrheit viel Arbeit. Mehrmals pro Woche träfen sich die beiden mit Caterer, Locations oder Kunstschaffenden, pflegten Social Media und planten neue Formate. Vier bis acht Stunden pro Woche investierten sie mindestens. „Es ist viel, aber es macht uns glücklich“, sagen sie.

Auch kleine Pannen gehören dazu: Beim ersten inoffiziellen Event hätten die beiden selbst die Rolle der Künstlerinnen übernommen – inklusive einer Tannenbaum-Bastelei, deren Winkelberechnung allerdings gründlich daneben gegangen sei. Das Ergebnis sei schief gewesen, aber legendär.

Der nächste Schritt

Gestartet sei „Sip & Create“ im Oktober in Rottweil. Ab April solle das Angebot auf Oberndorf ausgeweitet werden, weitere Orte wie Balingen oder Freudenstadt seien denkbar.

Langfristig wünschten sich die beiden einen eigenen Raum, der tagsüber flexibel genutzt werden könne. Trotzdem sollen Workshops weiterhin bewusst an wechselnden Orten stattfinden, um unterschiedliche Menschen zu erreichen.

„Sip & Create“ bleibe für Jojo und Milly vor allem eines: Ein Ort, an dem Kreativität verbindet und Begegnungen entstehen können, die im Alltag sonst oft fehlen.