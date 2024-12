1 Da scheint sich auch der Nikolaus zu freuen: Marco Iantorno(links) und Harald Kläger sind bei einem Wohltätigkeitsspiel des Vereins Kinderlachen gegen das Team des Vatikanstaats in Rom dabei. Foto: Lothar Schwark

Marco Iantorno aus Loßburg und Harald Kläger aus Freudenstadt organisieren ein Fußballspiel im Vatikan – für einen guten Zweck









Der Verein Kinderlachen unterstützt mit vielen ehrenamtlichen Helfern bedürftige Kinder in ganz Deutschland mit dem, was sie am dringendsten benötigen. Im Fokus des „Kinderlachen“-Teams stehen Begriffe wie Chancengleichheit, kindliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe.