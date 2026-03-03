Idee aus Empfingen: Bürgermeister initiiert Blasorchester

Wenn Rathauschefs zu Instrumenten greifen, entsteht ein landesweit einmaliges Ensemble: In Baden-Württemberg musizieren Bürgermeister nun gemeinsam – initiiert von Ferdinand Truffner.
Aus der Mitte der kommunalen Familie ist ein besonderes musikalisches Projekt entstanden: Ende Februar wurde im Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen das Bürgermeister-Blasorchester Baden-Württemberg offiziell gegründet. Unter der Schirmherrschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg hat sich damit ein landesweit einzigartiges Ensemble formiert, in dem amtierende und ehemalige Oberbürgermeister sowie Bürgermeister ihre gemeinsame Leidenschaft für die Blasmusik verbinden. Das berichtet Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner in einer Pressemitteilung.