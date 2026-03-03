Idee aus Empfingen: Bürgermeister initiiert Blasorchester

Aus der Mitte der kommunalen Familie ist ein besonderes musikalisches Projekt entstanden: Ende Februar wurde im Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen das Bürgermeister-Blasorchester Baden-Württemberg offiziell gegründet. Unter der Schirmherrschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg hat sich damit ein landesweit einzigartiges Ensemble formiert, in dem amtierende und ehemalige Oberbürgermeister sowie Bürgermeister ihre gemeinsame Leidenschaft für die Blasmusik verbinden. Das berichtet Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner in einer Pressemitteilung.

Die Idee zu diesem Orchester entstand im Rahmen der Veranstaltung Kommunale 2025 in Nürnberg. Dort musizierten mehrere musikalisch aktive Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Baden-Württemberg gemeinsam mit der Bayerischen Bürgermeister-Blaskapelle. Aus dieser Begegnung entwickelte sich der Wunsch, auch im eigenen Land eine Bürgermeisterblaskapelle ins Leben zu rufen.

Truffner stellt Antrag

Ferdinand Truffner, Bürgermeister der Gemeinde Empfingen im Landkreis Freudenstadt, griff diese Idee unmittelbar auf und initiierte einen entsprechenden Antrag beim Gemeindetag Baden-Württemberg. „Blasmusik gehört – wie Breitenkultur und Sport – zu den tragenden Säulen des ehrenamtlichen Engagements in den Städten und Gemeinden. Viele Rathauschefinnen und Rathauschefs sind eng mit der örtlichen Blasmusik verbunden, sei es als Förderer oder selbst aktiv an einem Instrument. Es liegt also nahe, dass die kommunale Familie mal den Ton angibt“, so Truffner.

Die Gründungsveranstaltung fand beim Blasmusikverband Baden-Württemberg im Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen statt. Nach der Begrüßung durch Gemeindetagspräsident Steffen Jäger und die Vizepräsidentin des Blasmusikverbands Baden-Württemberg, Monika Bormann, ergriff Landesmusikdirektor Bruno Seitz als begeisterter „Geburtshelfer“ des Orchesters den Dirigierstab. Rund 30 Musiker kamen zur ersten gemeinsamen Probe zusammen, über 40 Bürgermeister hatten bereits im Vorfeld Mitwirkung bekundet – und das aus jedem Register eines Blasorchesters. Gespielt wurden bekannte Werke unterschiedlicher Stilrichtungen, um das neu formierte Ensemble musikalisch zusammenzuführen und einen gemeinsamen Klang zu entwickeln.

Von rechts: Gemeindetagspräsident Steffen Jäger, Koordinator Bürgermeister Ferdinand Truffner, Vizepräsidentin Monika Bormann (Blasmusikverband Baden-Württemberg), Bürgermeister Frank Buß (Stadt Plochingen) bei der Gründung im Musikzentrum Baden-Württemberg Foto: Gemeindetag Baden-Württemberg

Erste Probe gab es schon

Aus der Region spielen so unter anderem auch Bürgermeisterin Marion Maier aus Dotternhausen an der Klarinette, Bürgermeister Stefan Hammer aus Vöhringen an der Trompete und der Sulzer Bürgermeister Jens Keucher am Tenorhorn mit.

Truffner sagt abschließend: „Die erste Probe hat saumäßig Spaß gemacht und wir konnten uns auch bei der „Nachprobe“ dann kommunalpolitisch austauschen. Es gab nur begeisterte Rückmeldungen und jeder hat Bock auf mehr.“

Bürgermeister-Blasorchester

Zeichen der Verbundenheit

Das Bürgermeister-Blasorchester Baden-Württemberg versteht sich als musikalisches Zeichen der Verbundenheit der Städte und Gemeinden sowie als Ausdruck der lebendigen kommunalen Kultur und des Ehrenamts im Land. Es bietet eine Plattform, musikalische Leidenschaft mit kommunalem Engagement und landesweiter Vernetzung zu verbinden. Geplant sind regelmäßige Proben – unter anderem jährliche Probenwochenenden – sowie Auftritte bei Veranstaltungen des Gemeindetags Baden-Württemberg und bei repräsentativen Anlässen. Auch eine gemeinsame Veranstaltung mit der Bayerischen Bürgermeister-Blaskapelle ist vorgesehen. Die Auftritte sollen in der jeweiligen Uniform oder Tracht des Heimatmusikvereins der Mitwirkenden erfolgen – als sichtbares Zeichen der Verwurzelung in den Kommunen des Landes. Ein erster öffentlicher Höhepunkt steht bereits fest: Am Samstag, 1. August, von 14 bis 16 Uhr wird das Bürgermeister-Blasorchester Baden-Württemberg auf der Hauptbühne der Landesgartenschau Ellwangen zu hören sein.