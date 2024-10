1 Eishockey-Superstar Leon Draisaitl betreut zusammen mit Claudio Pizarro den nächsten Gegner von Daniel Caligiuri und Co. Foto: AP/Bracken

Spieltag fünf der Icon League: Daniel Caligiuri feierte mit The Pack einen wichtigen Sieg. Das Team von Simon Terodde belegt nun bereits auf Rang vier.









Mit dem Ex-Nullachter Daniel Caligiuri, Simon Terodde, Danny Latza, Julian Schmidt und Christian Clemens in der Startelf schlug The Pack den Buzz Club deutlich mit 7:3. Danny Latza und Christian Clemens waren am Sieg mit einem Doppelpack beteiligt.