Der zweite Spieltag der Icon League in Düsseldorf: Tevfik Ceylan trifft erstmals, Daniel Caligiuri ist nun ein Torjäger und Toni Kroos will plötzlich Schiedsrichter werden.

Die Icon League bot auch am zweiten Spieltag in Düsseldorf attraktiven Hallenfußball. Für eine Überraschung sorgte Mitgründer Toni Kroos. Der Weltmeister kündigte am Montagabend an, dass er selbst ein Spiel bei der Icon League pfeifen möchte. Dies ist in der WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) zu lesen.

The Pack um Ex-Profi Daniel Caligiuri und Tevfik Ceylan (SV Aasen), beides ehemalige Spieler des FC 08 Villingen, war nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Two Stripes United auf Wiedergutmachung aus. Diese gelang am Montagabend mit einem 5:3-Sieg gegen den SC Bürgeramt. Zwei Treffer markierte Daniel Caligiuri, Tevfik Ceylan bejubelte beim zwischenzeitlichen 3:2 sein erstes Tor in der Icon League.

Das sagt Ceylan

„Es war wichtig, dass wir das zweite Spiel gewonnen haben. Das war eine sehr gute Leistung. Wir hätten den Sack aber etwas früher zumachen können. Wir haben ein paar Dinger nicht genutzt“, blickt Tevfik Ceylan auf die Partie im Düsseldorfer Castello.

Übrigens: Daniel Caligiuri führt nach zwei Spieltagen mit vier Toren die Torjägerliste an. Weiter geht es in Düsseldorf am kommenden Montagabend. Vielleicht pfeift Toni Kroos ja dann das Spiel von The Pack um Tevfik Ceylan und Daniel Caligiuri?

Der 2. Spieltag

FC Bavarian Clique – FC Berlin City 7:8, SC Bürgeramt – The Pack 3:5, Two Stripes United – DNA Athletics 2:4, FK Motor Neufünfland – Wontorriors FC 2:7, Fokus Eagles – The Buzz Club 8:5, FC OneFootball – B2B United 4:5, PLYRS United – Berlin Underdogs - 2:0.