Icon League in Düsseldorf: Auch Marcel Sökler und Ergi Alihoxha spielen im Castello

1 Marcel Sökler (am Ball) kämpft in der Regionalliga Südwest mit dem FC 08 Villingen um den Klassenerhalt – ist aber auch in der Icon League im Einsatz. Foto: Marc Eich

Mit Tevfik Ceylan und Daniel Caligiuri sind zwei Ex-Spieler des FC 08 Villingen bei der Icon League dabei. Doch auch zwei aktuelle Regionalliga-Spieler der Nullachter kicken im Düsseldorfer Castello.









Das Icon League-Team Buzz Club gab am 5. März bei Instagram bekannt, dass Marcel Sökler nun zur Mannschaft gehört. Der Stürmer des FC 08 Villingen stand im ersten Spiel gegen den SC Bürgeramt in der Start-Fünf seines Teams und erzielte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:5. Buzz Club verlor das Spiel mit 4:5. Eine 5:8-Niederlage kassierten Sökler und Co. dann am vergangenen Montag gegen die Fokus Eagles.