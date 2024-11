1 Daniel Caliguri, hier noch im 08-Trikot, hat mit The Pack das Finalturnier der Icon League erreicht. Foto: Eibner/Patrick Hipp

Die Würfel sind gefallen, die (ersten) Teilnehmer am Finale der Icon League im Münchner SAP Garden (15. Dezember) stehen fest. Dabei löste auch ein Ex-Nullachter zusammen mit Simon Terodde das Ticket.









Link kopiert



Ex-Bundesliga-Profi Caligiuri, Terodde und Co. zogen mit The Pack mit einem 5:2-Sieg gegen Motor Neufünfland im Düsseldorfer Castello am Montagabend direkt in die K.o.-Phase ein.