1 Toni Kroos, Gründer der Icon League, hält während der Eröffnung die Trophäe für den Fußballes des Jahres vom Sportmagazin „kicker“ in die Höhe. Die Icon League ist eine Hallenfußball-Liga im Kleinfeldformat Foto: Marius Becker

Kantersieg für Daniel Caligiuri und Co: 11:4 hieß es für „The Pack“ gegen die FOKUS Eagles. Nun geht es gegen das Team von Nationalstürmer Tim Kleindienst um den Einzug in den SAP Garden von München.









Im Düsseldorfer Castello stand am Montagabend der zwölfte Spieltag in der von Weltmeister Toni Kroos gegründeten Hallenfußball-Liga an. Ex-Profi Daniel Caligiuri bereitete für „The Pack“ dabei zwei Treffer – darunter war ein Tor von Teamchef Simon Terodde – vor.