Brisanter Diskussionsbeitrag Jürgen Reuter hinterfragt Bestehen der Ortschaftsräte Waldmössingens und Tennenbronns

Die Stadt Schramberg will laut dem Empfehlungsbeschluss des Verwaltungsausschusses die „unechte Teilortswahl“ abschaffen. Einen „Knaller“ gab es in der begleitenden Diskussion: Jürgen Reuter (Aktive Bürger) will bestehende Ortschaftsräte abschaffen.