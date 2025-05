„Ich will Stärkendes und Mutmachendes zeigen“: Die Ortenauerin Camilla Kallfaß tritt mit einem besonderen Genre auf

Mit einem besonderen Genre tritt die Ortenauer Musical-Darstellerin Camilla Kallfaß am 9. Mai in Emmendingen auf. Bei der Musical-Comedy „Life-Tohuwabohu ...für immer?“ geht es um das Chaos, das das Leben so schreibt – kombiniert mit den Hits der letzten 200 Jahre.

Für die Kulturinteressierten in der Region dürfte Camilla Kallfaß keine Unbekannte sein. Seit 2006 ist sie im deutschsprachigen Raum in verschiedenen Produktionen und Theatern auf der Bühne zu sehen. Seit 2017 hat die in Schutterwald lebende Künstlerin intensiv mit dem Theater Baal zusammengearbeitet, war dort unter anderem in „Rheintöchter“, „Ein wenig Farbe“, „Die Tagebücher von Adam und Eva – Das Musical“ und „Eine Sommernacht“ z u sehen. Nun konzentriert sie sich jedoch auf ihre eigenen Shows und hatte im April Premiere mit ihrer Camilla-Kallfaß-Show im Musiktheater im E-Werk Freiburg. Neben der Tätigkeit als Musical-Darstellerin und Schauspielerin unterrichtet sie unter anderem an der Musikschule Offenburg Gesang, Schauspiel und Tanz, coacht für mehr Lebensfreude und Potenzial-Entfaltung und singt in der Ortenau und deutschlandweit.

Am Samstag, 9. Mai, ist sie nun mit der von ihr selbst geschriebenen Musical-Comedy „Life-Tohuwabohu ... für immer?“ in Emmendingen zu sehen. Unserer Redaktion verriet die Künstlerin, was die Gäste dabei erwartet.

Frau Kallfaß, was hat Sie ursprünglich dazu bewegt, Musical-Darstellerin zu werden?

Die Idee, Musical-Show zu studieren, ist mir erst in den Sinn gekommen, als ich nach dem Abitur Musical-Darsteller kennengelernt habe. Sie haben mich begeistert – wie frei die waren, wie sie ihre Gefühle und sich selbst in der Welt zeigten. Ich finde es schön, dass ich beim Musical viele Ausdrucksmöglichkeiten habe und frei bin in der Genre-Wahl. Von Pop, Rock bis hin zu Gospel: Ich kann alles singen, was gerade passt. Zudem war es für mich eine persönliche Befreiung, den Selbstausdruck allgemein besser kennenzulernen. Oft denke ich, wieso wird das nicht ab der Grundschule vermittelt?

Unterhaltsam, lustig, aber mit berührenden Momenten

Musical-Comedy klingt nach einem spannenden Genre. Wie kamen sie auf die Idee, dieses zu kreieren?

Ich liebe Comedy. In meinem Musical-Studium hatte ich oft Comedy-Parts. Nach dem Studium habe ich auch ernste Rollen in Musicals gespielt, und ein Grund für die Selbstständigkeit ist, dass ich Shows zum Freuen entwickeln will. Die Musical-Comedy ist vor allem unterhaltsam und lustig und hat berührende Momente. Hinter der Freude, die sie schenkt, kann sie auch zum Nachspüren anregen, ob wir vielleicht doch mal bei uns selbst ankommen wollen. Ich möchte meine Gäste ermutigen, die eigene Kraft zu finden, nur wirklichen Herzenszielen hinterherzujagen und sich ein Leben zu erschaffen, das echt gut tut.

Was erwartet die Besucher bei Ihrer Show ?

Da gebe ich am besten den Text vom Flyer wieder: „Eine Frau. Mann weg. Job weg. Sie kämpft, steht, fällt – steht wieder auf, singt, tanzt und liebt.“ Man darf sich gesund lachen mit vegetarischen Metzgerinnen, Nutella-süchtigen Prostituierten, steppenden Nonnen, lüsternen Gurus und schüchternen Freiern. Es wird ein unterhaltsamer Abend aus Songs und Szenen, die teilweise komödiantisch und teilweise auch berührend und tiefgründig sind – kurzum eine sehr bunte Mischung, auch im Hinblick auf die Musik-Stile mit den Hits der letzten 200 Jahre von Pop/Rock über Operette bis Afro-Dance. Der wundervolle Pianist Johannes Söllner ist live mit dabei. Es werden Lieder gesungen und getanzt, die es schon gibt – von „Big Spender“ bis „Ave Maria“ – und es gibt zum Teil lustige und auch berührende Texte dazwischen.

Bei Comedy kann sich jeder frei fühlen

Wie viel von Ihren eigenen Erfahrungen mit dem Leben steckt in der Show?

Viel, würde ich sagen. Es ist fiktiv und Comedy, also nichts ist genauso gewesen, wie es auf der Bühne dargestellt wird, aber die Suche nach dem „richtigen“ Partner, Wohnort, Berufsfeld, Glück et cetera kenne ich sehr gut.

Die aktuelle Nachrichtenlage bietet nur wenig Erfreuliches: Glauben Sie, dass es uns als Gesellschaft gerade in dieser Zeit besonders deshalb gut tun würde, mehr zu lachen?

Oh ja, sehr! Ich will gern Stärkendes und Mutmachendes zeigen und hoffentlich so zum Frieden beitragen. Ich coache auch und will die Menschen an den Frieden in sich selbst erinnern. Ich finde Comedy hierfür ein sehr gutes Mittel, um Dinge völlig frei sagen und zeigen zu können. Jede und jeder kann sich dabei frei fühlen – egal, ob einfach „nur“ die Unterhaltung genossen wird oder ob man die Botschaft tiefer in sich hineinlässt. Bei „Life-Tohuwabohu ... für immer?“ steht der Humor zwar klar an erster Stelle. Häufiger habe ich aber schon das Feedback bekommen, dass das Publikum gelacht und geweint hätte vor Rührung. Das wiederum berührt mich selbst sehr.

Die Show „Life-Tohuwabohu ...für immer?“ mit Camilla Kallfaß und Johannes Söllner ist am Freitag, 9. Mai, ab 20 Uhr im Cine Maja (Steinstraße 2/2) in Emmendingen zu sehen. Tickets gibt es für 19 Euro im Internet unter www.maja-emmendingen.de oder unter Telefon 07641/31 36 zu erwerben.