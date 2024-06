1 Mit diesem Fahrrad und diesen Badeschlappen hat der Nordracher Nico Halter in sieben Tagen 750 Kilometer zurückgelegt. Sein Gefährt hatte er sich zuvor für rund 40 Euro im Internet gekauft. Foto: Piskadlo

Nico Halter hat sich einer Herausforderung gestellt, die bei vielen für Stirnrunzeln sorgen dürfte: In sieben Tagen rund 750 Kilometer zurücklegen – ohne Essen. Im Gespräch erklärt er seine Gründe und warum das Fasten nicht das größte Problem war.









Sechs Uhr morgens, es ist kalt, der Körper zittert, der Magen knurrt. Der Wetterbericht bringt Regen, dennoch muss man sich auf sein altes Fahrrad setzen und bis zum Abend in die Pedale treten – und dann wieder alles von vorn. Ungefähr so begann für Nico Halter jeder Tag seiner einwöchigen Fahrradtour von Nordrach nach Frankreich an die Ardèche. Das Besondere: Während der rund 750-Kilometer-Reise hat er nichts gegessen, schlief meist unter freiem Himmel. Sein Fahrrad besorgte er sich im Internet für etwa 40 Euro, an den Füßen trug er lediglich Badeschlappen. „Ich mache gerne extreme Sachen“, erklärt der 26-jährige Nordracher lachend im Gespräch mit unserer Redaktion.