„Ich kann nicht mehr“: Robin Mesarosch gibt Kandidatur für SPD-Landesvorsitz bekannt

Vor wenigen Tagen ließ sich Robin Mesarosch noch über den baden-württembergischen Landesvorsitz der SPD aus. Jetzt will er selbst rein – und die Dinge anders machen.
„Ich kann nicht mehr“, leitet Robin Mesarosch sein jüngstes Video ein – ein Satz, der in erster Linie Erschöpfung über den Zustand seiner Partei signalisiert. Nach dem desaströsen Ergebnis der Landtagswahl, bei der die SPD mit 5,5 Prozent nur knapp den Verbleib im Parlament sicherte, sieht der 34-Jährige die Existenz der baden-württembergischen SPD am Abgrund. „Wir werden verarscht“, fand er noch vor wenigen Tagen eindeutige Worte.