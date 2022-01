1 Bei der Handball-EM starftet das deutsche Team am Freitag. Foto: Klahn

Am Donnerstag beginnt die 15. Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Mit dabei ist auch die neu formierte deutsche Mannschaft. Was ist dem DHB-Team zuzutrauen? Und macht eine EM in Corona-Zeiten Sinn? Trainer aus der Region äußern sich zu diesen Themen.















24 Teams kämpfen vom 13. bis 30. Januar in sechs Gruppen um die europäische Handball-Krone. Die neu formierte junge deutsche Mannschaft – Bundestrainer Alfred Gislason berief neun EM-Debütanten in seinen Kader – zählt nicht zu den Favoriten, ließ aber bei den Siegen in den Testspielen gegen die Schweiz und Weltmeister Frankreich ihr Potenzial aufblitzen.