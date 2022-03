Junge Albstädterin leidet mit ihren Familienangehörigen in der Ukraine

"Ich fühle mich hier so nutzlos"

1 Die Cousinen und Cousins von Rita I. im ukrainischen Mykolajiw suchen im Keller Schutz vor den russichen Angriffen. Foto: Privat

Vor elf Jahren kam Rita I. mit ihrer Mutter und ihrer Schwester aus dem Süden der Ukraine nach Albstadt. Heute ist sie 21 und muss aus der Ferne mit ansehen, wie ihre Heimat zerstört wird.















Albstadt - Die Ukrainer selbst hatten nicht wirklich mit einer russischen Invasion auf breiter Front gerechnet, eher mit einer Fortsetzung der Politik der Nadelstiche und Würgegriffe im Donbass – auch Rita war am Morgen des 24. Februars erst einmal nur fassungslos und wie betäubt. Dann tauschte sie erste WhatsApp-Nachrichten mit den Verwandten in Mykolajiw, einer östlich von Odessa gelegenen Hafenstadt im Mündungsgebiet von Bug und Dnjepr, aus, sie lud sich Telegram auf ihr Smartphone, um an lokale Informationen heranzukommen, und im Lauf des Donnerstags und der Nacht zum Freitag wich die Betäubung der nackten Angst.