Der Dschungel ruft – und viele Y-Promis wollen dem Ruf folgen. Doch nur wenige sind auserwählt, um im Januar 2023 in das Rennen um den Dschungel-Thron und die Blumen-Krone zu gehen. Wir präsentieren mögliche Kandidaten für den 16. Überlebenskampf im australischen Urwald.















Elf Freunde und Freundinnen sollt ihr sein. Doch der Kampf um Reis und Bohnen, diverse Ekel-Menüs und Dauerzoff macht auch aus den nettesten Menschen irgendwann TV-Mutanten. Oder zumindest Nörgler, Querulanten, Jammerlappen – aber auch Helden und Könige bzw. Königinnen.

Der Dschungel ruft wieder

Die Rede ist – Sie ahnen’s schon – vom „Dschungelcamp“. Die Fans der Outdoor-TV-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – besser bekannt als RTL-„Dschungelcamp“ – können’s kaum noch erwarten. Im Januar 2023 startet die 16. Staffel – wieder wie gewohnt im australischen Urwald.

Was 2004 noch etwas lendenlahm im deutschen Fernsehen begann, hat sich längst zu einem fest etablierten Highlight des deutschen TV-Jahres gemausert. Kein Liebhaber von Trash-TV kommt an den Maden und Qualen der Semi-Promis vorbei, wenn es im Januar 2023 wieder heißt: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Neuer Moderator im Einsatz

Nach dem Ausscheiden von Moderator Daniel Hartwich (44) – aus familiären Gründen – wird Jan Köppen nebst „Dschungelcamp“-Urgestein Sonja Zietlow (54) die Kult-Show präsentieren.

Köppen (39) hat bereits einige Erfahrungen auf der TV-Bühne gesammelt. So war er als Moderator für RTL-Shows wie „Dance Dance Dance“, „Ninja Warrior Germany“, „Are You The One?“, „Take Me Out“ oder „Das RTL Turmspringen“ im Einsatz und tanzte sich durch „Let’s Dance“.

Diese „Stars“ könnten 2023 dabei sein

Auch Publikumsliebling Robert „Bob“ McCarron (72) alias Dr. Bob ist wieder mit dabei. Während der Camparzt der britischen Originalausgabe „I’m a Celebrity . . . Get Me Out of Here!“ den Rücken kehren wird, bleibt er dem deutschen Pendant erhalten.

Auch wenn es noch gar keinen offiziellen Starttermin und keine konkreten Sendetermine für das TV-Überlebenstraining der Y-Promis in Down Under gibt, so dreht sich doch schon das Kandidaten-Karussell. Blätter wie die „Bild“-Zeitung spekulieren eifrig über die neuen Stars und VIPs, die im Januar an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen könnten.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen, welche TV-Promis, TV-Sternchen, Influencer und sonstige „Größen“ der Unterhaltungsbranche derzeit im Gespräch sind.

Info: Hits und Trash

„Dschungel“-Hits

Der schmissig-partymäßige Titelsong gehört zum Dschungelcamp wie Y-Promis, Maden und dumme Sprüche. Wir haben tief in der Musikgeschichte gekramt und Titelsongs aus einigen Staffeln zusammengestellt.

Trash-Klassiker

Die Trash-Show wurde erstmals 2002 in Großbritannien ausgestrahlt und war so erfolgreich, dass sie in sieben Länder exportiert wurde. 2004 strahlte der Privatsender RTL sie unter dem Titel „Ich bin ein Star . . . Holt mich hier raus!“ aus. Längst ist das allabendliche „Dschungelcamp“ im Januar um 22.15 Uhr aus deutschen Wohnzimmern nicht mehr wegzudenken.

