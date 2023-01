1 Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren das Dschungelcamp. Foto: RTL+

Die Realityshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ darf erstmals seit drei Jahren wieder in Australien mehr oder weniger prominente Menschen mit Ekelprüfungen quälen. Wir verraten, wer dabei ist und wann das Dschungelcamp endlich losgeht.















Trash-TV-Fans im Ausnahmezustand: Die Ereignisse im Vorfeld der 16. Staffel der Realityshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ überschlagen sich seit Wochen. So viele Schlagzeilen und so viele offene Fragen: Warum saß Martin Semmelrogge nicht im Flieger nach Australien? Welches Pornosternchen wird RTL noch als Joker in den Dschungel schicken? Und welche Ekelprüfung ist geeignet den NDW-Sänger Markus dazu zu bringen, seinen Hit „Ich will Spaß!“ nicht mehr zu singen?

Das Dschungelcamp ist zurück und wird nun wieder in Australien gedreht. Wegen der weltweiten Corona-Krise musste die RTL-Show zuletzt erst nach Deutschland ziehen und wurde dann in Südafrika produziert.

Das sind die 12 Teilnehmer der 16. Staffel des Dschungelcamps

Als Kandidaten sollen bei der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei sein:

Tessa Bergmeier (Model)

Verena Kerth (TV- und Radiomoderatorin)

Jana Pallaske (Schauspielerin)

Jolina Mennen (Influencerin)

Lucas Cordalis (Sänger)

Cosimo Citiolo (Reality-TV-Star)

Markus Mörl (Sänger)

Gigi Birofio (Reality-TV-Star)

Papis Loveday (Model)

Claudia Effenberg (Model, Designerin)

Martin Semmelrogge (Schauspieler)

Cecilia Asoro (Reality-TV-Star)

Das Dschungelcamp moderieren in diesem Jahr Sonja Zietlow und Jan Köppen. Köppen löst Daniel Hartwich ab.

Das sind die Sendezeiten der 16. Staffel des Dschungelcamps

Die neue Staffel startet am Freitag, 13. Januar, um 21:30 Uhr live bei RTL. Bis zum 28. Januar wird täglich gesendet. Freitags immer ab 21:30 Uhr, an den restlichen Tagen geht es um 22:15 Uhr los. Das Finale findet am Sonntag, 29. Januar, ab 22:15 Uhr statt. Alle Episoden sind dann auch auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Die Nachklapp-Show „Das große Wiedersehen“ strahlt RTL dann am Montag, 30. Januar, aus.