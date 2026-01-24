ICE-Einsatz: Mann in Minneapolis von US-Bundespolizisten erschossen

Nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der Einwanderungsbehörde auf eine Frau in Minnesota Anfang Januar soll es dort wieder einen tödlichen Schussvorfall gegeben haben.
Beim höchst umstrittenen Abschiebe-Einsatz in der US-Großstadt Minneapolis haben Bundespolizisten erneut einen Menschen erschossen. Das US-Heimatschutzministerium erklärte am Samstag, ein Beamter des Grenzschutzes habe „Abwehrschüsse“ auf einen bewaffneten Mann abgegeben. Dieser habe sich den Polizisten zuvor mit einer Pistole genähert. Als die Beamten ihn hätten entwaffnen wollen, habe der Mann sich „gewaltsam widersetzt“.