IBU-Cup am Arber: Weit vorne dabei – darf Roman Rees nun beim Weltcup in Ruhpolding ran?

Reicht dies für eine Nominierung für den Heim-Weltcup in Ruhpolding – und damit wohl das letzte Fünkchen Hoffnung in Sachen Olympia-Ticket? Roman Rees bringt sich am Arber ins Spiel.
Während Philipp Nawrath und Co. beim Heimweltcup in Oberhof für Furore sorgten, zeigte die „zweite Reihe“ der Biathlon-Asse beim IBU-Cup am Arber sein Können. Für Roman Rees (SV Schauinsland) ging es in Bayern darum, sich mit starken Leistungen für ein Ticket für den nächsten Weltcup in Ruhpolding zu bewerben. Nur mit Top 15-Platzierungen im Weltcup könnte der Schwarzwälder noch auf den Olympia-Zug aufspringen.