Legenden-Dschungelcamp: Wer ist raus? (Folge 9)

Im RTL-Dschungel fliegen seit Mitte August wieder die Fetzen. In der Sommerstaffel „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ sind 13 Promis erneut ins Camp gezogen. Wer flog in der aktuellen Folge raus? Was ist darin passiert? Wer ist noch dabei?

Seit Mitte August heißt es wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ – denn das RTL-Dschungelcamp ist gestartet. Die neue Staffel läuft in diesem Jahr im Sommer und ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Die Sendung ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die 13 „Legenden“, wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.

Aber wer von ihnen musste die Show mit dem Titel „Ich bin ein Star holt mich hier raus - Showdown der Dschungel-Legenden“ bereits verlassen? Was ist in der aktuellen Folge passiert? Und, welche Stars kämpfen derzeit noch um das Preisgeld von 100.000 Euro?

Dschungelcamp 2024: Wer ist raus? (Folge 9)

Im Dschungel liegen die Nerven blank - und das seit dem ersten Tag. In der an diesem Samstag, 24. August, auf RTL ausgestrahlten neunten Folge musste aber immerhin kein Teilnehmer gehen.

Dschungelcamp 2024: Was passierte in der aktuellen Folge? (Folge 9)

Die Dschungelcamperinnen Sarah Knappik und Elena Miras haben bei einer gemeinsamen Prüfung in der RTL-Sommershow keinen einzigen Stern ergattert. „Es ist sehr schade, dass wir null Sterne geholt haben. Weil die anderen nun hungern müssen“, sagte Realitystar Miras („Promis unter Palmen“) nach der Pleite. Sie und ihre Kollegin Knappik („Germany's Next Topmode“) bekamen Bildungsfragen und Denksportaufgaben gestellt, während sie auf einer Riesen-Wippe in Bottiche mit Fischabfällen und anderem Gekröse getaucht wurden.

Selbst wenn eine Antwort mal richtig war, scheiterten sie beim Zuwerfen des Sterns. Knappik konnte in der auf RTL+ veröffentlichten Folge von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ inmitten der Stresssituation das Wort „Afrika“ nicht rückwärts buchstabieren, Elena hatte keine drei Figuren aus „König der Löwen“ parat. Auf die Frage nach vier afrikanischen Ländern fiel Elena neben Tansania nur „Mambia“ ein, das auf keiner Karte zu finden ist.

Auch den Kontinent, auf dem die Pyramiden von Gizeh stehen, fand sie nicht im Gedächtnis, während sie immer wieder im Bottich mit dem kalten Ekel-Wasser verschwand. Ein Grund für die Niederlage: Die Freundinnen hatten Angst, dass eine von ihnen beiden im Knock-out-Verfahren gehen muss. Das passierte aber nicht, wie sie erst nach dem Test erfuhren. Die Mitcamper nahmen die Nullrunde mit Fassung - bleiben ihnen doch Reis und fade Bohnen. Mola Adebisi wollte eh weiter abnehmen, wie er tröstend sagte. Dabei hatten die Stars und Sternchen schon zuvor mit einer gastronomischen Krise zu kämpfen gehabt. Einige Stunden früher hatte Giulia Siegel ein - bei der letzten Prüfung erspieltes - sehr mickriges Perlhuhn für das Camp gekocht, aber mangels Gewürzen mit Zitrone verfeinert. Sie hatte zu Staffel-Beginn Salze und Kräuter ins Camp geschmuggelt, dann wieder abgeben müssen.

Die Zitrone erwies sich als gescheitertes Experiment. Und zugleich fiel auch noch der Grünkohl in den Sand, die Körner verfingen sich überall. Der Einzige, der offensichtlich weder kotzte noch motzte, war der stoische Ex-Fußballer Thorsten Legat: „Das Essen hat sehr gut geschmeckt“, sagte er und überzeugte sich damit wohl auch ein bisschen selbst. Giulia Siegel dazu etwas zerknirscht: „Ich hab mit gutem Herzen das Essen versaut.“ Gigi Birofio („Prominent getrennt“) plagte derweil eine Lebenskrise: „Ich war so ein Motherfucker, bevor ich hier reingekommen bin. Und jetzt bin ich nur noch ein Fucker. Du denkst zu viel nach hier drinnen.“ Seine Bilanz mit 25: „Es gab einen Zeitpunkt im Leben, wo mir alles scheißegal war. (...) Ich war eklig. (...) Das tut mir von Herzen leid. Ich werde alleine sein.“ Seine Lösung für das Selbstwert-Problem: „Ich werde Vater.“ Das wollen alle Menschen um ihn herum Gigi sofort ausreden. „Noch zwei Jahre warten“, riet ihm Siegel. Sonst werde das Kind bei seiner alleinerziehenden Mutter groß.

Was war noch los? Kader Loth wollte Sarah Knappik Angst vor dem Alter machen: „Wenn man älter wird, sieht man irgendwann wie ein Dinosaurier aus. Man kriegt ein breites Gesicht, ein Doppelkinn, die Ohren werden groß, die Nase wird größer.“ Knappiks Konter: „Aber im Bett wird man besser.“ Thorsten Legat erzählte von seinem Können im Töten von Tieren: „Früher als mein Vater noch einen Garten hatte, musste ich irgendwann auch Hühnchen und Kaninchen schlachten.“ Danni Büchner vertraute sich am Lagerfeuer über eine toxische Beziehung voller Gewalt an. Knappik und Siegel sprachen sich am Fluss über ihren Streit aus. Und Winfried Glatzeder wurde unter Applaus der anderen verabschiedet. Ja, er hätte die 100.000 Euro Siegprämie gern gehabt, raunt er. „Aber die Freiheit ist mir wichtiger.“

Dschungelcamp 2024: Wer ist schon raus?

Keine Chance mehr auf die Dschungelkrone haben folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Folge 1: Niemand musste die Show verlassen

Folge 2: David Ortega (Staffel 10, 2016)

Folge 3: Niemand musste die Show verlassen

Folge 4: Niemand musste die Show verlassen

Folge 5: niemand musste die Show verlassen

Folge 6: niemand musste die Show verlassen

Folge 7: Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017) verließ die Show freiwillig

Folge 8: Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Folge 9: niemand musste die Show verlassen

Neben Rackwitz ist auch David Ortega nicht mehr im Dschungelcamp. Der einstige „Köln 50667“-Darsteller wurde schon in der zweiten Folge rausgewählt. Es war das erste Mal in der Geschichte von „Ich bin ein Star“, in der die Teilnehmer selbst entschieden, wer das Camp verlassen muss. Mit sieben von elf Stimmen fiel die geheime Wahl klar auf den 38 Jahre alten Bartträger. Zuvor war Ortega bereits am ersten Tag ausgerastet, am darauffolgenden spitzten sich die Streitereien dann weiter zu.

Dschungelcamp 2024: Welche Stars sind dabei?

Die 13 Promis, die in den Dschungel gehen, dürften dem ein oder anderen bereits bekannt sein – schließlich haben sie sich schon einmal auf das Abenteuer Dschungel eingelassen:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016) – raus in Folge 2

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Dschungelcamp 2024: Wann laufen die Folgen von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“?

Eine Übersicht der Sendetermine bei RTL ist folgende:

Folge 1: Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 17. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Sonntag, 18. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Montag, 19. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 20. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Mittwoch, 21. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Donnerstag, 22. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Freitag, 23. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Samstag, 24. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: Sonntag, 25. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11: Montag, 26. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 12: Dientag, 27. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 13: Mittwoch, 28. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 14: Donnerstag, 29. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 15: Freitag, 30. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 16: Samstag, 31. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 17: Sonntag, 1. September 2024, 20.15 Uhr, RTL

Neu ist in diesem Sommer, dass man sich die neuen Dschungel-Episoden, die schon abgedreht sind, auch bereits immer einen Tag früher ansehen kann – und zwar beim kostenpflichtigen Streamingdienst von RTL, RTL+.

Heißt also auch: hier ist das Dschungelcamp schon am 15. August gestartet. Eine Wiederholung der Folgen im TV wird es nicht geben, auf RTL+ kann man allerdings alle Episoden nachschauen.

Dschungelcamp 2024: Wer moderiert „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“?

Zwar ist die Sommer-Staffel neu, die Moderatoren bleiben allerdings gleich. Wie schon seit Staffel 1 wird Sonja Zietlow (56) auch die Sonderausgabe moderieren. Seit 2023 wird sie dabei von Jan Köppen (41) unterstützt, so auch bei der Legenden-Staffel.

Sonja Zietlow und Jan Köppen Foto: RTL+/Pascal Bünning

Dschungelcamp 2024: Wo wird „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ gedreht?

Das Dschungelcamp kehrt für das Sommerspecial 2024 wieder in den Kruger-Nationalpark in Südafrika zurück. Die reguläre Ausgabe der Show wird im australischen Dschungel gedreht. In Südafrika wurde das Dschungelcamp allerdings bereits 2022 aufgrund der Corona-Pandemie gefilmt.

Dschungelcamp 2024: Was ist mit „Die legendäre Stunde danach“?

Wie in den „normalen“ Dschungelcamp-Staffeln können sich Fans nach den Folgen auf Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (54) freuen. Die werden im Live-Talk bei „Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach“ über die Geschehnisse im südafrikanischen Busch sprechen.

Doch nicht nur das, auch die aktuellen Legenden-Camper werden zu Wort kommen. „Nur bei ‚Die legendäre Stunde danach’ gibt es ofenwarm die ersten Reaktionen der Legenden auf die Geschehnisse in Südafrika“, so heißt es in der Pressemitteilung von RTL.