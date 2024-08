Legenden-Dschungelcamp: Wer ist raus? (Folge 13)

Im RTL-Dschungel fliegen seit Mitte August wieder die Fetzen. In der Sommerstaffel „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ sind 13 Promis erneut ins Camp gezogen. Wer flog in der aktuellen Folge raus? Was ist darin passiert? Wer ist noch dabei?

Seit Mitte August heißt es wieder: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ – denn das RTL-Dschungelcamp ist gestartet. Die neue Staffel läuft in diesem Jahr im Sommer und ist eine Sonderausgabe zum 20-jährigen Jubiläum der Show, die 2004 das erste Mal ausgestrahlt wurde. Die Sendung ist eine Art Ehemaligen-Treffen: Die 13 „Legenden“, wie RTL sie nennt, standen schon in früheren Staffeln im Camping-Licht.

Aber wer von ihnen musste die Show mit dem Titel „Ich bin ein Star holt mich hier raus - Showdown der Dschungel-Legenden“ bereits verlassen? Was ist in der aktuellen Folge passiert? Und, welche Stars kämpfen derzeit noch um das Preisgeld von 100.000 Euro?

Dschungelcamp 2024: Wer ist raus? (Folge 13)

Im Dschungel liegen die Nerven blank - und das seit dem ersten Tag. In der an diesem Mittwoch, 28. August, auf RTL ausgestrahlten dreizehnten Folge - die bereits am Dienstag, 27. August, auf RTL+ veröffentlicht wurde - musste Thorsten Legat das Camp verlassen. Also ausgerechnet der Kandidat, der sich den Sieg in der Jubiläumsstaffel wohl am allermeisten wünschte.

Dschungelcamp 2024: Was passierte in der aktuellen Folge? (Folge 13)

Weil Legat im Team mit Gigi Birofio in der Dschungelprüfung „Schlimming Pool“ nicht so schnell alle Sterne aus einem Wassertank fischt wie die Gegner, dürfen diese - Mola Adebisi und Eric Stehfest - aussuchen, wer die Show verlassen muss. Und sie entscheiden sich für Legat. Er sei nun mal „der stärkste Gegner“, begründet Adebisi die Wahl. „So is the game“, sagt Legat und betont mehrfach: „Alles gut.“

Gut scheint dann aber gar nicht mehr viel zu sein, als die Erkenntnis sich verfestigt, dass es nun wirklich vorbei ist. „Das ist das Ende der Reise“, sagt Legat, dem man noch nie nachsagen konnte, er verkenne die Dramatik des Augenblicks. „Ich hab's gelebt, ich hab's geliebt.“

„Alles gut“, sagt er einmal noch, bevor dann womöglich die Wahrheit aus ihm herausbricht: „Alles fuck“, sagt der 55 Jahre alte Ex-Fußballer - und weint bittere Tränen. „Da ist so Herzschmerz drin bei mir.“ Dabei hatte er sich in der vorherigen Folge noch theatralisch darüber empört, dass Kandidatin Georgina das F-Wort benutzt hatte. Aber die ist ja auch eine Mutter, was ihr Vergehen in den Augen einiger Mitcamper noch verstärkte. Womöglich gelten da andere moralische Ansprüche.

Apropos andere Ansprüche: Moderator Mola Adebisi lässt sich in Folge 13 sehr ausführlich darüber aus, dass Mütter ihre Kinder ganz anders lieben als Väter. Dass er von Emanzipation nichts hält und eine „klassische Ehe“ (also die zwischen einem Mann und einer Frau) für den Normalzustand. Schließlich seien 80 Prozent der Menschen heterosexuell - und damit offenbar normal. „Du bist doch eine normale Hetero-Frau“, sagt er zu Sarah Knappik.

Von einer „Geschlechterrolle rückwärts“ spricht Moderator Jan Köppen später. Denn Mola sagt auch noch: „Ich möchte nicht das tun, was eine Frau tut, und eine Frau sollte nicht tun, was ein Mann tut.“ Als Beispiele nennt er tanken und einen Ikea-Schrank aufbauen. Darauf habe seine Frau beispielsweise gar keine Lust.

Als Mann müsse man heutzutage total aufpassen, meint Mola, und dass mit zweierlei Maß gemessen werde. Wenn ein Mann beispielsweise sage, eine Frau müsse kochen, dann werde das negativ kommentiert. Aber: „Wenn eine Frau sagt, sie hat keinen Bock zu kochen, dann kriegt sie Applaus.“ Ohne mit der Wimper zu zucken sagt der 51-Jährige auch noch: „Meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz.“

Während die Mitkandidatinnen zwischen Ungläubigkeit und Protest schwanken, hält Kandidat Eric sich zurück, als er von Mola aufgefordert wird, sich an der Debatte zu beteiligen: „Ich möchte nichts dazu sagen, sonst eskaliere ich.“

Dschungelcamp 2024: Wer ist schon raus?

Keine Chance mehr auf die Dschungelkrone haben folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Folge 1: Niemand musste die Show verlassen

Folge 2: David Ortega (Staffel 10, 2016)

Folge 3: Niemand musste die Show verlassen

Folge 4: Niemand musste die Show verlassen

Folge 5: niemand musste die Show verlassen

Folge 6: niemand musste die Show verlassen

Folge 7: Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017) verließ die Show freiwillig

Folge 8: Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Folge 9: niemand musste die Show verlassen

Folge 10: niemand musste die Show verlassen

Folge 11: Giulia Siegel (Staffel 4, 2009) musste die Show verlassen

Folge 12: niemand musste die Show verlassen

Folge 13: Torsten Legat (Staffel 10, 2016) musste die Show verlassen

Dschungelcamp 2024: Welche Stars sind dabei?

Die 13 Promis, die in den Dschungel gehen, dürften dem ein oder anderen bereits bekannt sein – schließlich haben sie sich schon einmal auf das Abenteuer Dschungel eingelassen:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016) – raus in Folge 2

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Dschungelcamp 2024: Wann laufen die Folgen von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“?

Eine Übersicht der Sendetermine bei RTL ist folgende:

Folge 1: Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 17. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Sonntag, 18. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Montag, 19. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 20. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Mittwoch, 21. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Donnerstag, 22. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Freitag, 23. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Samstag, 24. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: Sonntag, 25. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11: Montag, 26. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 12: Dientag, 27. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 13: Mittwoch, 28. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 14: Donnerstag, 29. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 15: Freitag, 30. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 16: Samstag, 31. August 2024, 20.15 Uhr, RTL

Folge 17: Sonntag, 1. September 2024, 20.15 Uhr, RTL

Neu ist in diesem Sommer, dass man sich die neuen Dschungel-Episoden, die schon abgedreht sind, auch bereits immer einen Tag früher ansehen kann – und zwar beim kostenpflichtigen Streamingdienst von RTL, RTL+.

Heißt also auch: hier ist das Dschungelcamp schon am 15. August gestartet. Eine Wiederholung der Folgen im TV wird es nicht geben, auf RTL+ kann man allerdings alle Episoden nachschauen.

Dschungelcamp 2024: Wer moderiert „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“?

Zwar ist die Sommer-Staffel neu, die Moderatoren bleiben allerdings gleich. Wie schon seit Staffel 1 wird Sonja Zietlow (56) auch die Sonderausgabe moderieren. Seit 2023 wird sie dabei von Jan Köppen (41) unterstützt, so auch bei der Legenden-Staffel.

Sonja Zietlow und Jan Köppen Foto: RTL+/Pascal Bünning

Dschungelcamp 2024: Wo wird „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ gedreht?

Das Dschungelcamp kehrt für das Sommerspecial 2024 wieder in den Kruger-Nationalpark in Südafrika zurück. Die reguläre Ausgabe der Show wird im australischen Dschungel gedreht. In Südafrika wurde das Dschungelcamp allerdings bereits 2022 aufgrund der Corona-Pandemie gefilmt.

Dschungelcamp 2024: Was ist mit „Die legendäre Stunde danach“?

Wie in den „normalen“ Dschungelcamp-Staffeln können sich Fans nach den Folgen auf Angela Finger-Erben (44) und Olivia Jones (54) freuen. Die werden im Live-Talk bei „Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach“ über die Geschehnisse im südafrikanischen Busch sprechen.

Doch nicht nur das, auch die aktuellen Legenden-Camper werden zu Wort kommen. „Nur bei ‚Die legendäre Stunde danach’ gibt es ofenwarm die ersten Reaktionen der Legenden auf die Geschehnisse in Südafrika“, so heißt es in der Pressemitteilung von RTL.