IBAN, Online-Banking, Betrüger: Technische Fusion zur Volksbank Zollernalb – das müssen Kunden wissen

Die Volksbank Albstadt, Hohenzollern-Balingen und Heuberg-Winterlingen fusionieren zur Volksbank Zollernalb. Nun steht die „technische Fusion“ an. Das müssen Kunden wissen.
Seit den Vertreterversammlungen Ende Mai und Anfang Juni ist klar: Die Volksbank Albstadt, die Volksbank Hohenzollern-Balingen und die VR Bank Heuberg-Winterlingen verschmelzen rückwirkend zum 1. Januar 2025 zur Volksbank Zollernalb. An diesem Wochenende bis Montag, 29. September, findet die sogenannte „technische Fusion“ statt. Die Mitglieder und Kunden wurden bereits per Brief umfangreich informiert, heißt es auf Nachfrage.