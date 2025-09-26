IBAN, Online-Banking, Betrüger: Technische Fusion zur Volksbank Zollernalb – das müssen Kunden wissen

Die Volksbank Albstadt, Hohenzollern-Balingen und Heuberg-Winterlingen fusionieren zur Volksbank Zollernalb. Nun steht die „technische Fusion“ an. Das müssen Kunden wissen.

Seit den Vertreterversammlungen Ende Mai und Anfang Juni ist klar: Die Volksbank Albstadt, die Volksbank Hohenzollern-Balingen und die VR Bank Heuberg-Winterlingen verschmelzen rückwirkend zum 1. Januar 2025 zur Volksbank Zollernalb. An diesem Wochenende bis Montag, 29. September, findet die sogenannte „technische Fusion“ statt. Die Mitglieder und Kunden wurden bereits per Brief umfangreich informiert, heißt es auf Nachfrage.

Kommt es zu Einschränkungen für Kunden?

Ja, wegen der technischen Arbeiten zur Fusion steht voraussichtlich ab Freitagabend, 26. September, ab 20 Uhr bis Sonntag, 28. September, das Online-Banking nicht zur Verfügung. Bei allen Geldautomaten und weiteren Selbstbedienungsgeräten kann es zudem zeitweise zu Ausfällen kommen. Weiter muss während des gesamten Wochenendes mit Einschränkungen bei der Nutzung von EC-Karten gerechnet werden. Dazu steht der Echtzeit-Zahlungsdienst Wero bis Sonntag nicht zur Verfügung.

Ändert sich die IBAN/Kontonummer?

Die IBAN/Kontonummern der Banken Volksbank Hohenzollern-Balingen und der VR Bank Heuberg-Winterlingen werden sich ändern, die der Volksbank Albstadt nicht. Die Mitglieder und Kunden werden über ihre neue Kontonummer informiert, dazu sind diese auch auf den Kontoauszügen sowie im Online-Banking ab Montag, 29. September, ersichtlich. Eingehende Zahlungen, die an eine alte IBAN gehen, werden vorerst automatisch an die neue IBAN geleitet, informiert die Volksbank Zollernalb.

Neue Kontonummer – was gibt es zu beachten?

Die bisher bei der Volksbank gespeicherten Daueraufträge werden mit der technischen Fusion automatisch auf die neue IBAN umgestellt. Die Volksbank Zollernalb rät dazu, alle Zahlungsverkehrspartner eigenständig über die neuen Bankverbindungsdaten, zum Beispiel Arbeitgeber, Mieter/Vermieter oder Vereine, zu informieren. Auch die Bankdaten bei Internetshops und Online-Bezahldiensten wie beispielsweise Amazon, Paypal oder eBay zählen dazu. Zur Unterstützung hat die Volksbank Zollernalb auf ihrer Internetseite ein entsprechendes Formular hinterlegt.

Gibt es Änderungen beim Online-Banking?

Die Zugangsdaten (VR-NetKey, Alias, PIN, TAN-Verfahren) bleiben unverändert gültig. Daten wie Kontoumsätze, Überweisungs- und Lastschriftvorlagen werden ebenfalls übernommen und stehen weiterhin zur Verfügung. Weiter werden die vor der Fusion erfassten Terminüberweisungen zum geplanten Zeitpunkt ausgeführt. Die Apps für das Mobile-Banking müssen nicht neu installiert werden, bei der ersten Anmeldung in der App sind jedoch die PIN und der VR-NetKey erforderlich. Dazu muss damit gerechnet werden, die Anmeldung mit einer TAN bestätigen zu müssen.

Bestehen Gefahren mit Betrügern während der Fusion?

Durchaus, die Volksbank warnt auf ihrer Internetseite explizit davor, dass eine Fusion Betrüger animieren könne. Grund sei oft die Veränderung von Abläufen in der Bank oder auch die optische Veränderung der Bankenhomepage. Die Volksbank Zollernalb appelliert daher an ihre Kunden, wachsam im Umgang mit den Nachrichteneingängen zu sein. Indizien, die auf eine Phishing-Mail hinweisen, seien unpersönliche Anreden wie zum Beispiel „Sehr geehrter Kunde…“ oder „Sehr geehrter Nutzer…“ oder ein vorgetäuschter dringender Handlungsbedarf wie „Wenn Sie Ihre Daten nicht umgehend aktualisieren, dann wird Ihr Konto gesperrt…“. Die Volksbank weist darauf hin, dass sie niemals ihre Kunden auffordere, Authentifikationsdaten preiszugeben. Nähere Informationen sind zudem auf der Internetseite einsehbar.

Volksbank Zollernalb

Fusion

Die Volksbank Zollernalb wird ihren juristischen Sitz in Balingen haben. Es entsteht eine Bank mit einer Bilanzsumme von etwa vier Milliarden Euro, circa 68 000 Mitgliedern, rund 125 000 Kunden, mehr als 30 Standorten und einem Kundenvolumen von 7,5 Milliarden Euro.