IAA Mobility: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen

Der VW-Konzern präsentiert auf der IAA vier neue E-Kleinwagen-Modelle. Jetzt nennt Konzernchef Blume erstmals konkrete Verkaufsziele. Die fallen nicht eben bescheiden aus.
München - VW setzt bei seinen neuen Elektro-Kleinwagen auf deutliches Wachstum in Europa. Mit den auf der IAA gezeigten neuen Modellen strebe der Konzern bei den Elektro-Kleinwagen einen Marktanteil von 20 Prozent in Europa an, sagte Konzernchef Oliver Blume auf der Automesse IAA Mobility in München. "Wir haben ein klares Ziel: Eine führende Position im Einstiegssegment in unserem Heimatmarkt Europa."