2025 soll die „Neue Klasse“ von BMW auf den Markt kommen – einen ersten Blick können die Besucher der IAA in München jetzt schon auf das erste neue Modell werfen. Denn dort zeigt BMW ein seriennahes Modell dieser Zukunftsreihe.

Und das hat es in sich: Reichweite und Ladegeschwindigkeit seien um 30 Prozent besser als die der heutigen Stromer, heißt es von Seiten BMW. Die ganze Fahrzeugarchitektur sei nun vollständig auf Elektroantrieb ausgerichtet.

Futuristisches Interieur in der Neuen Klasse bei BMW. Foto: BMW

Auch die Profitabilität für den Autobauer soll steigen. BMW verdiene mit seinen Elektroautos schon heute nicht generell weniger Geld als mit seinen Benzin- und Dieselautos, so BMW-Vorstandschef Oliver Zipse . „Wir verdienen heute mit jedem Elektroauto Geld, und mit der Neuen Klasse wird das noch mehr der Fall sein. Sie wird sehr profitabel sein.“ Mit Software-Baukästen für Antrieb, Fahrwerk, Bordnetz und Fahrassistenz zum Beispiel spart die neue Fahrzeuggeneration Kabelstränge, Gewicht und Geld.

Die Mittelklassen-Limousine hat die Größe eines 3er-BMW. Foto: BMW

Als erstes vorzeigbares Modell setzt BMW auf die klassische Mittelklassen-Limousine – ungefähr so groß, wie der jetzige 3er-BMW. Das erste Modell der Neuen Klasse, das Ende 2025 auf den Markt kommt, soll aber ein SUV sein. Weitere Modelle sollen dann 2026 folgen.

Zum Preis gibt BMW noch keine Informationen – der soll erst kurz vor dem Serienstart festgelegt werden. Einen Preiskampf gebe es heute vor allem in China, mit vielen neuen Autobauern und günstigen E-Fahrzeugen. Im Premiumsegment sei der Preisdruck weniger zu spüren, da gälten andere Spielregeln, so Zipse. In China sei der BMW-Absatz im ersten Halbjahr um vier Prozent gewachsen.

Blick ins Cockpit. Foto: BMW

In München ist das BMW-Visionsfahrzeug der Neuen Klasse ab Dienstag auf den frei zugänglichen IAA-Flächen in der Innenstadt zu sehen. Den Begriff Neue Klasse hatte BMW einst für die kompakte Limousine BMW 1500 verwendet, die auf der IAA 1961 vorgestellt wurde und damals das ins Schleudern geratene Unternehmen rettete. Jetzt steht der Begriff bei BMW für den Übergang des Konzerns zu Elektromobilität, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft.