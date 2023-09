Bei der IAA zeigen Hersteller aus aller Welt, was sie in den kommenden Jahren auf den Markt bringen werden. Eine Frage steht dieses Jahr besonders im Fokus: Welche Autos sollen die chinesische Konkurrenz in Schach halten?

750 Aussteller aus 38 Ländern zeigen bei der Messe IAA Mobility mehr als 300 neue Produkte. Im Mittelpunkt der Schau in München stehen neue Autos, auch wenn viele weitere Themen angesprochen werden – von Solarzellen für die Karosserie bis zur Ladeinfrastruktur. In unserer Bildergalerie zeigen wir neun Modelle, die in den ersten Messetagen die meiste Aufmerksamkeit geweckt haben.

Aus europäischer Sicht besonders interessant ist die Frage, wie die hiesigen Hersteller der neuen Konkurrenz aus China entgegentreten wollen, die vor allem bei Elektroautos stark im Kommen ist. Mercedes und BMW haben mit zwei völlig neu konzipierten Limousinen – dem CLA und der Neuen Klasse – die Richtung gezeigt, in die es technisch und optisch gehen soll.

Neben der Vielzahl an SUVs, die seit Jahren auf den Markt kommen, wird damit ein erfrischend anderer, stärker an Energieeffizienz orientierter Akzent gesetzt. VW hingegen orientiert sich mit dem ID.GTI zumindest beim Design wieder stärker an einem altbekannten Erfolgsmodell.

Trotzdem prägen auch neue SUV die Messe wie etwa der Mini Countryman oder der neue Ford Explorer. Und auch Tesla bekommt viel Aufmerksamkeit, obwohl das neue Model 3 eher eine Weiter- als eine Neuentwicklung darstellt. Wie die Autos aussehen, zeigt unsere Bildergalerie.