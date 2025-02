Von Samstag, 1. März, bis einschließlich Sonntag, 16. März 2025, erneuert die Deutsche Bahn (DB) die Gleise auf der Zollernbahn.

Zwischen Tübingen und Mössingen fallen deshalb die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn (RB 66) und die Züge der DB Regio (RE 6a) aus.

Lesen Sie auch

Auf dem angrenzenden Streckenabschnitt Mössingen-Sigmaringen kommt es bei den Zügen der SWEG und der DB Regio zu Anpassungen am Fahrplan mit veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Schienenersatzverkehr ab Mössingen

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ist zwischen Tübingen und Mössingen in beiden Richtungen im Halbstundentakt eingerichtet.

Um ein erhöhtes Fahrgastaufkommen in den Bussen zu vermeiden, werden von Montag bis Freitag zwischen 12.33 und 19.33 Uhr im stündlichen Takt bis zu vier Busse eingesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie Ortsdurchfahrt Bisingen Wann der neue Blitzer scharf gestellt wird Der neue stationäre Blitzer an der Ortsdurchfahrt ist aufgestellt. In Betrieb ist er noch nicht. Wann wird er scharf gestellt?

Diese fahren die Ersatzhaltestellen zeitversetzt an, wodurch der erste Bus in Tübingen zwei bis drei Minuten früher startet als im SEV-Fahrplan angegeben.

Am Tübinger Hauptbahnhof fahren die SEV-Busse an der Haltestelle „Hauptbahnhof Süd“ ab, in Tübingen-Derendingen von der Haltestelle „Paul-Dietz-Straße“ und in Nehren vom Haltepunkt in der Daimlerstraße. In Dußlingen und Mössingen fahren die Busse jeweils den Bahnhof an.

Anschlüsse werden nicht immer erreicht

Die Busse benötigen für die Fahrstrecke mehr Zeit als die Züge, so dass die gewohnten Anschlüsse nicht immer erreicht werden können. Die Reiseverbindungen sollten daher unbedingt vor Fahrtantritt überprüft werden.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten an den Bahnhöfen und den üblichen Verkaufsstellen zu kaufen.

Keine Fahrscheine in Bussen

In den SEV-Bussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Zur Information der Fahrgäste zum Schienenersatzverkehr gibt die SWEG Flyer heraus, die im Laufe des Monats Februar kostenlos an den bekannten Stellen erhältlich sind.

Die detaillierten Fahrpläne sind außerdem auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet unter www.sweg.de, www.bwegt.de und www.bahn.de.

Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter 074 71/18 06 11 oder der DB Regio-Kundendialog unter 0711/46 92 82 53.

Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH

SWEG

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Lahr, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 ist die Verschmelzung der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen vollzogen worden. Seit dem Jahreswechsel 2021/2022 befindet sich auch die ehemalige Abellio Rail Baden-Württemberg unter dem Dach des SWEG-Konzerns. Bei der SWEG arbeiten fast 2000 Mitarbeiter.