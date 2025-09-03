Hype um Playmobil-Figur: Warum es die „Schwarzwaldmarie“ in Lahr nicht gab – und wo es sie bald gibt

Touristen lieben sie und fragen auch in Lahr nach ihr – doch sie werden enttäuscht. Die Schwarzwaldmarie gab und gibt es in der Tourist-Info nicht zu kaufen. Das sind die Gründe.
Die Playmobil-Figur „Schwarzwaldmarie“ ging nach ihrer Vorstellung auf der Landesgartenschau in Baiersbronn in den vergangenen Wochen vielerorts im Schwarzwald wie warme Semmeln über die Theken der Tourist-Informationen. Auch in Lahr fragten Touristen im Alten Rathaus regelmäßig nach der Figur mit Bollenhut und Kirschtorte, wurden jedoch enttäuscht. Das hat gute Gründe, erklärt Martina Mundinger, Leiterin der städtischen Marketing-Abteilung.