Hype um Playmobil-Figur: Warum es die „Schwarzwaldmarie“ in Lahr nicht gab – und wo es sie bald gibt

Touristen lieben sie und fragen auch in Lahr nach ihr – doch sie werden enttäuscht. Die Schwarzwaldmarie gab und gibt es in der Tourist-Info nicht zu kaufen. Das sind die Gründe.

Die Playmobil-Figur „Schwarzwaldmarie“ ging nach ihrer Vorstellung auf der Landesgartenschau in Baiersbronn in den vergangenen Wochen vielerorts im Schwarzwald wie warme Semmeln über die Theken der Tourist-Informationen. Auch in Lahr fragten Touristen im Alten Rathaus regelmäßig nach der Figur mit Bollenhut und Kirschtorte, wurden jedoch enttäuscht. Das hat gute Gründe, erklärt Martina Mundinger, Leiterin der städtischen Marketing-Abteilung.

„Lahr/Schwarzwald“ steht auf dem Ortsschild, doch beim Marketing setzt die Stadtverwaltung weniger auf „Black Forest“-Produkte. „Wir wollen mit unseren Souvenirs die Besonderheiten Lahrs darstellen“, so Mundinger. Entsprechend zeigen die Produkte markante Lahrer Gebäude wie den Storchenturm oder die Kirche St. Peter und Paul. „Der Schwarzwald-Hype ebbt ohnehin ab“, meint die Marketing-Chefin.

Hinzu kommt: Alle offiziellen Produkte, die die Stadt anbietet, werden regional produziert. Sie sind keine Massenware. Wollte sich die Tourist-Info die „Schwarzwaldmarie“ in die Regale stellen, müsse erst geprüft werden, ob die Herstellung den Ansprüchen der Verwaltung gerecht wird. Aktuell ist die „Schwarzwaldmarie“ ohnehin ausverkauft. Die Figur befindet sich in Nachproduktion. Auch dann, so Mundinger, wird sie es jedoch nicht in Lahrer Regale schaffen.

In Seelbach gab es die Playmobil-Figur

Anders sieht es in Seelbach, ein paar Kilometer weiter im Schwarzwald, aus: Dort war die Figur „innerhalb von zwei halben Tagen“ ausverkauft, gibt die Kultur- und Tourist-Info Auskunft. Aufgrund der zahlreichen Nachfragen sah man sich in der Folge gezwungen, einen Zettel an den Eingang zu hängen, dass die „Schwarzwaldmarie“ nicht verfügbar sei.

Und sie wird bald wieder zu erhalten sein: Wenn die Nachbestellung eintrifft – „vielleicht schon vor Weihnachten, spätestens im neuen Jahr“ wird die Figur in Seelbach wieder verkauft, heißt es von der Tourist-Info.