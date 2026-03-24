Hygiene, Rauchen, Zärtlichkeit: Was im Badeparadies Schwarzwald erlaubt ist – und was nicht

Wann wird aus Zärtlichkeit ein Regelverstoß? Die Hausordnung des Badeparadieses Schwarzwald definiert, was erlaubt ist – und wo die Grenzen liegen.
Nach den Vorwürfen eines französischen Influencer-Paares gegen das Badeparadies Schwarzwald steht auch die Hausordnung der Therme im Fokus. Die beiden Männer hatten öffentlich erklärt, sie seien nach einem Kuss der Anlage verwiesen worden und sprachen von Diskriminierung. Die Betreiber weisen das zurück: Der Hausverweis habe auf „mehrfachen Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung“ basiert – nicht auf einem einzelnen Kuss oder der sexuellen Orientierung.