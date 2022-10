Hydranten in VS

1 Die Feuerwehren in Villingen-Schwenningen überprüfen die Hydranten vor dem Winter in Eigenarbeit. Hierzu müssen die Hydranten gereinigt und die Einfassung eingefettet werden, bevor die Spülung des Hydranten durchgeführt wird. Foto: Hog

Im Spätsommer und Herbst werden bei den Feuerwehren der Stadt Villingen-Schwenningen die Hydranten in Eigenregie überprüft.















VS-Villingen - Die Hydranten werden von der Feuerwehr benötigt, um im Einsatzfall die Wasserversorgung zur Brandbekämpfung sicherzustellen.

Dies sind zum einen die Oberflurhydranten, welche sichtbar auf Gehwegen oder in Rasenflächen stehen und zum anderen die Unterflurhydranten, welche nur an dem weißen Hinweisschild mit roter Umrandung sowie an dem ovalen Deckel auf den Straßen und Wegen erkennbar sind.

1000 allein in Villingen

Die Hydranten sind an das unterirdische Ringleitungsnetz der städtischen Wasserversorgung angeschlossen, aus welchem auch die einzelnen Häuser und Haushalte ihr benötigtes Wasser erhalten. In Villingen und Schwenningen befinden sich etwa 1900 zu wartende Hydranten, hiervon etwa 1000 allein in Villingen.

Autos behindern die Arbeit

Nachdem die Hydrantenwartung in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen vorgenommen wird, dauert dies mehrere Wochen. Teilweise müssen Unterflurhydranten mehrfach angefahren werden, da diese wegen darauf oder nahe parkenden Fahrzeugen nicht geprüft werden können. Auch im Einsatzfall ist solch ein zugeparkter Hydrant nicht nutzbar, und es kann wertvolle Zeit vergehen, bis der nächstgelegene Hydrant gefunden ist und die Schlauchleitung an den weiter entfernten Hydranten verlegt ist. Die Feuerwehr bittet deshalb darum, Fahrzeuge nicht auf oder direkt neben Unterflurhydranten abzustellen.

Hinweisschilder werden überprüft

Sehr viele Hydranten werden das ganze Jahr über nicht benutzt und müssen vor dem Winter auf Einsatzfähigkeit geprüft und gewartet werden. Neben der Kontrolle der im Plan eingezeichneten und der vorhandenen Hydranten werden auch die Hinweisschilder der Unterflurhydranten überprüft.

Im Laufe des Jahres werden Hausfassaden renoviert, an denen bisher Hydrantenhinweisschilder angebracht waren. Hierbei wird teilweise vergessen, diese für die Wasserversorgung der Feuerwehr sehr wichtigen Schilder wieder an der richtigen Stelle anzubringen. Manchmal sind die an den Verkehrsschildern angebrachten Hydrantenhinweisschilder verdreht und weisen in die falsche Richtung, oder es sind Entfernungsangaben nicht richtig oder gar nicht vorhanden. Bei Straßenbaumaßnahmen werden Hydranten versetzt, andere entfallen; auch hier sind die Hinweisschilder zu überprüfen.

Und wie wird gereinigt?

Nachdem der Hydrantendeckel beim Unterflurhydrant geöffnet ist, wird der Deckelrand und die Einfassung gereinigt. Die eingeschwemmten Schmutzteile werden entfernt, danach werden Einfassung oder Deckelrand mit Spezialfett eingestrichen, damit sich der Unterflurhydrant auch bei entsprechenden Minusgraden im Winter problemlos öffnen lässt.

Nach Einschrauben des Standrohres wird die Spindel für die Wasserzufuhr aufgedreht. Da diese Spindel teilweise lange nicht benutzt wurde, ist sie oft nur mit großem Kraftaufwand zu öffnen. Danach wird der Hydrant so lange gespült, bis sauberes Leitungswasser herausfließt. Da die Unterflurhydranten sich meist auf der Straße befinden, müssen die Wartungsarbeiten auch auf der Straße vorgenommen werden.

Unvernünftige Autofahrer

Ob es sich hierbei um die Bertholdstraße, die Dattenbergstraße, die Saarlandstraße oder eine andere stark befahrene Straße in Villingen handelt, ist gleichgültig, die Sicherheit der Feuerwehrangehörigen bei diesen Wartungsarbeiten muss gegeben sein. Trotz Absicherung mit eingeschaltetem Blaulicht bei dem Feuerwehrfahrzeug, Warnblinklicht, Verkehrsleitkegeln und leuchtroten Warnwesten fahren aber immer wieder unvernünftige Autofahrer mit unverminderter Geschwindigkeit vorbei und bringen somit auch die in ihrer Freizeit arbeitenden Feuerwehrleute unnötig in Gefahr.