Der Stuttgarter Simon Helmstedt und fünf weitere Streikende haben aus Protest gegen die Klimapolitik seit Wochen nichts gegessen.

Seit Wochen sitzen sechs junge Menschen unweit des Berliner Reichstagsgebäudes im Hungerstreik, um gegen die deutsche Klimapolitik zu protestieren. Ihre Forderung: Ein persönliches Gespräch mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz.

Berlin - Seine Augen fallen immer wieder zu. Dick eingepackt in eine Decke liegt Simon Helmstedt in einem Zelt im Berliner Spreebogenpark, auf das ein leichter Regen tröpfelt. Er spricht langsam und leise, die Mütze ist weit ins Gesicht gezogen. „Heute geht es relativ gut, die Tage davor konnte ich mich kaum bewegen ohne Schmerzen.“ Dennoch ist er fest davon überzeugt, dass vielen Menschen bald ungleich Schlimmeres bevorsteht. „Das alles hier ist nichts im Vergleich zu dem, was die Welt durch die Klimakatastrophe noch zu erwarten hat“, sagt der 22-Jährige, der seit einem Jahr in Stuttgart lebt und Technische Biologie studiert.

