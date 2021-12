1 Vor dem Landgericht Stuttgart wird weiter die Frage der Sicherungsverwahrung des Mötzinger Künstlers verhandelt. Foto: Gollnow

Dies dürfte in der bundesdeutschen Justiz einmalig sein: Ein Mann wurde wegen Totschlags an seiner Mutter zu 13 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt diese dreizehn Jahre ab – mehr noch, er bleibt 15 Jahre hinter Gitter, weil die Staatsanwaltschaft ihn für gefährlich hält und nachträglich die Sicherungsverwahrung beantragt. Bis zu gerichtlichen Entscheidung sitzt der Verurteilte jetzt sozusagen ohne Urteil "Lebenslang". Doch jetzt winkt ihm die Freiheit.















Mötzingen/Stuttgart - Geschehen ist dies im Fall des bekannten Skulpturenkünstlers Stefan E, der im Jahre 2007 in seinem elterlichen Haus in Mötzingen die eigene Mutter mit einem Skulpturenhammer erschlug, weil er von ihr kein Geld mehr erhielt. Die verhängten 13 Jahre Haft hat er im Januar 2020 abgesessen. In zwei Wochen sind es 15 Jahre. Die "Überhaft" verhindert seine Entlassung.

Die Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts verhandelt nunmehr den Sicherungsverwahrungs-Antrag der Staatsanwaltschaft bereits in der zweiten Auflage. Die erste Entscheidung fiel einem Beschluss des Bundesgerichtshofs zum Opfer.

Wo liegt die Gefährlichkeit?

Doch wo liegt die "Gefährlichkeit" des inzwischen 53-jährigen Mötzingers, der durch seine surrealen Bilder und Skulpturen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist? In dem Prozess wird die Tat nicht mehr erwähnt. Vielmehr soll sein Verhalten im Strafvollzug unter die Lupe genommen werden. Weil er sich angeblich nicht vollzugskonform verhielt, wurde ihm auch schon die obligatorische Zweidrittel-Entlassung verweigert, bitter genug für einen Häftling mit dreizehn Jahren in der Zelle, wie sein Verteidiger meint.

Die Anordnung der nachträglichen Verwahrung, die eine andere Kammer des Stuttgarter Landgerichts vergangenes Jahr beschlossen hatte, ist in der Revision vom BGH heftig gerügt und aufgehoben worden. Jetzt wird neu verhandelt, mit anderen Richtern. Und wieder geht es darum, ist der Häftling E. in seiner bisherigen Haftzeit für die Allgemeinheit so gefährlich geworden, dass er nicht in diese Freiheit darf?

Begebenheiten aus der Haft

Begebenheiten aus der Haft werden im Gerichtssaal erörtert, mit Vollzugsbeamten, die in den vergangenen 14 Jahren mit ihm zu tun hatten. Da wird ihm beispielsweise zur Last gelegt, dass er sich über einen Anstaltspfarrer beschwerte, weil dieser es duldete, dass bei einem Besuch im Gefängnis anlässlich des Kirchgangs sich eine Frau neben E. setzte. Das sei Gotteslästerung, soll E. in der Beschwerde formuliert haben.

Oder weil er ein Frauenbild malte, in dem die Anstaltsleitung eine Gewaltverherrlichung zu sehen glaubte.Er beschwerte sich, weil Vollzugsbeamtinnen ihn beim Umkleiden beobachteten.

Dies könne man nicht als Gefährlichkeit einstufen, sagte der Verteidiger. Selbst der Vorsitzende Richter gestand dem Angeklagten eine gewisse Würde zu, auch im Strafvollzug.

1500 Seiten Akten angelegt

Es reihen sich Begebenheiten hundertfach in die Anstaltsdokumente ein. Mehr als 1500 Seiten haben die verschiedenen Gefängnisse, in denen E. bisher seine Strafe verbüßte, angefertigt.

E. sei ein unbequemer Gefangener, lautet die allgemeine Feststellung all derjenigen, die ihm in der Haft betreuten oder mit ihm zu tun hatten. E. habe als Künstler eine Sonderbehandlung gefordert, verlangt, dass er in der Zelle Bilder malen darf, die dann die Haftanstalt ausstellen und auch verkaufen solle. An sich ist so etwas in einer Justizvollzugsanstalt nicht machbar, ob aber ein solcher Wunsch eines Häftlings dessen Gefährlichkeit begründet, ist offen.

Von Sekretärin besessen?

Nur noch wenige Tage werden die Stuttgarter Richter den Fall verhandeln, ehe sie entscheiden, ob Stefan E. in Freiheit kommt, oder nicht. Eine Vollzugssekretärin der Haftanstalt Heilbronn, in der der Gefangene zuletzt untergebracht war, sagte aus, er habe sich für eine ihrer Kolleginnen sehr interessiert, sich "auf sie eingeschossen". Soll heißen, dass der Gefangene E. Gefallen an der Beamtin fand. Die Richter fragen nach, ob das "eingeschossen" positiv oder negativ zu verstehen sei. Die Zeugin: "Er war ganz besessen von ihr!" Und es habe seinerseits Kontaktversuche zu ihr gegeben.

Ob auch diese Begebenheit die Gefährlichkeit des Häftlings Stefan E. begründet, das werden die Stuttgarter Richter demnächst von den beiden psychiatrischen Sachverständigen erfahren, die den Prozess von Anfang an mitverfolgen und dieses Thema gutachterlich bewerten. Nach dieser Bewertung entscheidet dann das Gericht, vermutlich am 10. Januar.

Der Angeklagte E. kündigte unterdessen einen Hungerstreik an.