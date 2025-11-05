Hundesteuer wird erhöht: Vierbeiner in Friesenheim werden ab 2026 teurer

Der Friesenheimer Rat hat mehrheitlich einer Erhöhung der Hundesteuer zugestimmt.
Drei Gegenstimmen, eine Enthaltung – am Ende hat sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Erhöhung der Hundesteuer ausgesprochen. Ab dem 1. Januar 2026 tritt demnach die neue Satzung zur Änderung über die Erhebung der Hundesteuer in Kraft. Jeder erste Hund kostet 99 Euro (bisher 90 Euro), jeder zweite und weitere Hund 198 Euro (bisher 180 Euro). Jeder Kampfhund und gefährlicher Hund wird mit 948 Euro veranschlagt und jeder zweite und weitere mit 1896 Euro. Jeder Zwinger kostet 297 Euro (bisher 225 Euro) und jeder zusätzliche Zwinger mit je fünf Hunden weitere 297 Euro.