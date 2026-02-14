Hundesteuer: In Rangendingen am höchsten, in Bisingen am niedrigsten

Rangendingen verteuert Hunde massiv, um die Zahl der Tiere zu begrenzen. Der Vergleich zeigt: Umliegende Gemeinden sind günstiger.
Ein Hundehalter genießt den Abendspaziergang mit dem Hund im Fürstengarten, und es gibt für ihn keinen Grund zur finanziellen Schwermut: „In meinen Augen ist die Hundesteuer angemessen“, sagt der Mann aus Hechingen, der seinen Namen – vielleicht wohlweislich – lieber nicht in der Zeitung lesen will. Es ist der Vierbeiner seiner Tochter und natürlich ist der „beste Freund des Menschen“ vorschriftsgetreu angeleint und bei der Stadt angemeldet.