Hundesteuer in Nusplingen: Jetzt wird es für die Halter teurer

Die Nusplinger müssen ab Januar für ihre Vierbeiner tiefer in die Tasche greifen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Die Satzung tritt im Januar in Kraft.
Wie Kämmerer Thomas Kech erläuterte, wurde die Hundesteuer zuletzt zum 1. Januar 2018 festgesetzt. Daher biete sich jetzt an, den Betrag zu überprüfen. Im Vergleich mit Nachbargemeinden liege Nusplingen derzeit ähnlich. Die Hundesteuer, so erklärte Bürgermeister Jörg Alisch, sei eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der kein bestimmte Leistung gegenüberstehe und die zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben mitverwendet werde.