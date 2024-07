Hundesport in Calw

Auf dem Übungsgelände der Ortsgruppe Stammheim des deutschen Schäferhundevereins platziert ein Unbekannter mit Rasierklingen bestückte Käsewürfel. Das ist lebensgefährlich – nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Kinder, die dort spielen. Jetzt ermittelt die Polizei.









Was die Ortsgruppe Stammheim des deutschen Schäferhundevereins auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht, ist kaum zu glauben. Am Dienstag um 19 Uhr sei auf dem Übungsgelände in der Galgenbergsteige mit Rasierklingen präpariertes Futter gefunden worden, heißt es dort.